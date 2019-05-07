Годин сообщил об уходе из «Атлетико» по окончании сезонаProstoProSport 07:36

Защитник сборной Уругвая Диего Годин покинет мадридский «Атлетико» грядущим летом. Об этом 33-летний футболист заявил на специальной пресс-конференции.

Годин сообщил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона

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