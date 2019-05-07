Футбол

Годин сообщил об уходе из «Атлетико» по окончании сезонаProstoProSport 07:36

Защитник сборной Уругвая Диего Годин покинет мадридский «Атлетико» грядущим летом. Об этом 33-летний футболист заявил на специальной пресс-конференции.
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Годин расплакался, объявляя об уходе из «Атлетико». Симеоне и Гризманн слушали в слезах

Sport24.ru13:40

Годин решил покинуть «Атлетико»

Газета.Ru07:33

Жерар Пике – об уходе Година из «Атлетико»: Ла Лиге будет его не хватает

Советский спорт12:27

Пике: Ла Лиге будет не хватать Година

Чемпионат12:07

«Ла лига будет по тебе скучать». Реакция Пике на уход Година из «Атлетико»

Спорт-Экспресс11:48

Пике об уходе Година: «Ла Лиге будет тебя не хватать»

Sports.ru14:32

Херард Пике — об уходе Година из «Атлетико»: «Ла лиге будет тебя не хватать»

Матч ТВ12:57
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Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Обновлено в 09:20
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Общество

Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади

На Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:12
Кино

Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»

Эпизоды новой трилогии киносаги «Звёздные войны» выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве

Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт

Самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево после вылета, потому что у лайнера отказали радиосвязь и автоматическое управление, заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 13:53
Происшествия

СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба»

Следственный комитет России (СКР) объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).
Обновлено в 09:32
Общество

В РФ упростят правила установления инвалидности

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки

По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Политика

Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине

Ранее стало известно, что США отозвали посла на Украине — Мари Йованович. Ее срочно вызвали на консультации в Вашингтон.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон надела брюки в четвертый раз за восемь лет

Герцогиня предстала перед публикой в полосатом черно-белом джемпере и темно-синих широких брюках.
Обновлено в 13:49
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Политика

Порошенко уволил командующего национальной гвардией

Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего национальной гвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 13:43
Финансы

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Общество

В московской школе во время акции ко Дню Победы пятиклассники возложили цветы к памятнику маршалу Михаилу Тухачевскому

В московской школе ко Дню Победы устроили акцию, во время которой пятиклассники возложили цветы к памятнику маршалу Михаилу Тухачевскому.
Обновлено в 09:31
Общество

Россельхознадзор запретил поставки молока из Белоруссии

С 8 мая в России начнет действовать ограничение на поставку молока и продукции, произведенной из него, из Белоруссии, такое решение принял Россельхознадзор России.
Обновлено в 07:04
Экономика

Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»

Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу

Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика

Украинцы стали зарабатывать в долларах как при Януковиче

Средняя зарплата граждан Украины в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович.
Обновлено в 13:06
Авто

Cadillac XT5 2020 попался фотошпионам

Cadillac XT5 раскрывает новый облик на снимках фотошпионов.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»

Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
Обновлено в 13:14
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Экономика

Минпромторг поддержал запрет на пластиковую посуду

Министерство промышленности и торговли России рассматривает возможность введения запрета на продажу пластиковых изделий.
Обновлено в 14:08
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Хоккей

Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе»

Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.
Обновлено в 01:49
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом в Петербурге

Петербургский рынок легковых автомобилей с пробегом в 1 квартале 2019 года показал падение на 5,4%, до 38,5 тысячи штук.
Обновлено в 04:16
Происшествия

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
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Диего Годин
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, центральный защитник и капитан футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Уругвая. Карьера Година началась в одном из самых популярных клубов Уругвая «Серро», где Диего провёл 3 года, выступив в 63 матчах национального чемпионата, в которых ему удалось забить 6 голов.
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