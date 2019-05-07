Футбол
Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»Спорт БИЗНЕС Online 07:44
Защитник «Атлетико» Диего Годин на специально собранной пресс-конференции объявил об уходе из клуба.
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Футбол
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