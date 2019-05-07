Футбол

Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»Спорт БИЗНЕС Online 07:44

Защитник «Атлетико» Диего Годин на специально собранной пресс-конференции объявил об уходе из клуба.
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Годин расплакался, объявляя об уходе из «Атлетико». Симеоне и Гризманн слушали в слезах

Sport24.ru13:40

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Sports.ru14:32

Жерар Пике – об уходе Година из «Атлетико»: Ла Лиге будет его не хватает

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Матч ТВ12:57

Годин решил покинуть «Атлетико»

Газета.Ru07:33
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СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ

Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.
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По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» в розыск объявлены два человека

Следственный комитет России сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в розыск объявлены два человека.
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В Сети набирает обороты флэшмоб в поддержку Микеллы Абрамовой

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Присутствовавший на родах Меган Маркл принц Гарри гордится женой

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Президент Украины Петр Порошенко уволил указом от 7 мая командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, сообщает президентская пресс-служба.
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Пока самым интересным из опубликованного доклада стал график ближайших релизов компании.
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Дзюба поздравил «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

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Эксперты предрекли самую тяжелую сезонную аллергию за последние 45 лет

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США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

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Названа главная причина преждевременной смертности

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Morgan Stanley откажется от деятельности в России

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