Футбол
Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»Спорт БИЗНЕС Online вчера в 07:44
Защитник «Атлетико» Диего Годин на специально собранной пресс-конференции объявил об уходе из клуба.
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Годин расплакался, объявляя об уходе из «Атлетико». Симеоне и Гризманн слушали в слезах
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