Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»Спорт БИЗНЕС Online 07:44

Защитник «Атлетико» Диего Годин на специально собранной пресс-конференции объявил об уходе из клуба.

Спорт день за днем

Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»

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