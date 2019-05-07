Футбол
Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»Спорт БИЗНЕС Online 07:44
Защитник «Атлетико» Диего Годин на специально собранной пресс-конференции объявил об уходе из клуба.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Технологии
Nokia впервые передаст права на свои технологии компании из России
Nokia передаст права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования в российскую компанию «РТК-Сетевые технологии» — совместное предприятие с «Ростелекомом».
Обновлено в 08:48
Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено в 12:55
Футбол
Пакета больше не сыграет в этом сезоне из-за дисквалификации
Поскольку до конца сезона в серии А осталось три матча, дисквалификация Пакеты означает, что он больше не появится на поле до конца чемпионата.
Обновлено в 10:56
Здоровье
Более 50 медиков Подмосковья примут участие в «Больших гонках»
Более 50 подмосковных врачей и медсестер примут участие в ежегодных соревнованиях «Большие гонки – 2019» в Талдоме 12 мая, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 08:27
Экономика
Биткоин впервые с ноября превысил шесть тысяч долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с ноября 2018 года превысила отметку в $6 тысяч.
Обновлено в 11:35
Общество
Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число.
Обновлено в 11:57
Спорт
Шипулин признался, что ему предлагали принимать допинг
Бывший биатлонист Антон Шипулин вспомнил о том, как ему предлагали принимать допинг.
Обновлено в 09:00
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Пользователи Сети организовали акцию в поддержку дочери Алсу
Вокруг победительницы Микеллы Абрамовой возник скандал после слухов о накрутке голосов, однако теперь у девочки появилась организовавшая акцию в её поддержку группа в Сети.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин устроил романтическое свидание Цымблюк-Романовской
Шаляпин любит посещать театр вместе с Виталиной, но на днях он решил устроить избраннице романтическое свидание.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Мамаева и Кокорина выпустят на свободу в зале суда
Следовательно, ожидаю, что обвиняемые выйдут из-под стражи в зале суда, отметил юрист.
Обновлено в 11:59
Хоккей
Кирилл Петров вернулся в «Ак Барс»
Обновлено в 12:20
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия
Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти
Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела о загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 09:28
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу
Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Защитник ЦСКА Марио Фернандес может оказаться в «Зените»
Обновлено в 07:15
Здоровье
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Политика
Лавров осадил журналиста CNN, задавшего провокационный вопрос
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил на вопрос журналиста американского телеканала CNN.
Обновлено в 04:09
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Общество
Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме
Обновлено в 08:30
Происшествия
Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве
Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
Обновлено в 11:23
Происшествия
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Финансы
Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей
Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Петербуржцев осудили за торговлю оружием из Европы
Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил в колонию пятерых жителей Санкт-Петербурга, которые торговали привезенным из Европы огнестрельным оружием.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53