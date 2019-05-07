Футбол

Годин сегодня объявит о своем уходе из «Атлетико»Soccer.ru вчера в 05:02

Пресса сообщает, что сегодня защитник "Атлетико" Диего Годин объявит официально о том, что он покидает испанский клуб.
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Херард Пике — об уходе Година из «Атлетико»: «Ла лиге будет тебя не хватать»

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Жерар Пике – об уходе Година из «Атлетико»: Ла Лиге будет его не хватает

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Sport24.ruвчера в 13:40

Годин попрощался с «Атлетико»

Soccer.ruвчера в 07:39
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Футбол

«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
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Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2

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На Ямале в деревне Лаборовой запустят "умную" электростанцию.
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Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
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Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова рассказала о своем молодом человеке.
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После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек".
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Уругвайский футболист
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