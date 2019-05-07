Футбол
Годин сегодня объявит о своем уходе из «Атлетико»Soccer.ru вчера в 05:02
Пресса сообщает, что сегодня защитник "Атлетико" Диего Годин объявит официально о том, что он покидает испанский клуб.
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Жерар Пике – об уходе Година из «Атлетико»: Ла Лиге будет его не хватает
Советский спортвчера в 12:27
Годин расплакался, объявляя об уходе из «Атлетико». Симеоне и Гризманн слушали в слезах
Sport24.ruвчера в 13:40
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