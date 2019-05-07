Годин сегодня объявит о своем уходе из «Атлетико»Soccer.ru вчера в 05:02

Пресса сообщает, что сегодня защитник "Атлетико" Диего Годин объявит официально о том, что он покидает испанский клуб.

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Годин сегодня объявит о своем уходе из «Атлетико»

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