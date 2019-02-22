Футбол

Годин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионовМатч ТВ 07:50

Атлетико — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 20 февраля
Стадион «Ванда Метрополитано»
Диего Коста
8′
Томас Парти
45′+3′
55′
Алекс Сандро
Диего Коста
Альваро Мората
58′
Томас Парти
Тома Лемар
61′
Коке
Анхель Корреа
67′
72′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Хосе Мария Хименес
78′
80′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
Диего Годин
83′
84′
Блез Матюиди
Жоау Канселу
Антуан Гризманн
89′
Защитник «Атлетико» Диего Годин стал лучшим футболистом прошедшей недели в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уругваец забил гол в ворота "Ювентуса" (2:0).
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