Футбол

Годин признан игроком недели в Лиге чемпионовЧемпионат 07:38

Атлетико — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 20 февраля
Стадион «Ванда Метрополитано»
Диего Коста
8′
Томас Парти
45′+3′
55′
Алекс Сандро
Диего Коста
Альваро Мората
58′
Томас Парти
Тома Лемар
61′
Коке
Анхель Корреа
67′
72′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Хосе Мария Хименес
78′
80′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
Диего Годин
83′
84′
Блез Матюиди
Жоау Канселу
Антуан Гризманн
89′
Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин был признан лучшим футболистом игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере».
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Годин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Sportbox.RU07:50

Годин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Годин стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов

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Защитник «Атлетико» Годин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Годин - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Soccer.ru08:17
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