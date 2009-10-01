Футбол

Годин покинет «Атлетико» летом и подпишет контракт с «Интером»Sports.ru вчера в 16:31

Уругваец практически уверен, что покинет команду после окончания контракта летом и перейдет в «Интер», сообщает ESPN со ссылкой на источник, близкий к игроку. Контракт 33-летнего футболиста с итальянским клубом будет рассчитан на 3 года.
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Годин покинет «Атлетико» летом и подпишет контракт с «Интером»

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«Интер» предложил игроку «Атлетико» 3-летний контракт

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