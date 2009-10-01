Футбол
Годин покинет «Атлетико» летом и подпишет контракт с «Интером»Sports.ru вчера в 16:31
Уругваец практически уверен, что покинет команду после окончания контракта летом и перейдет в «Интер», сообщает ESPN со ссылкой на источник, близкий к игроку. Контракт 33-летнего футболиста с итальянским клубом будет рассчитан на 3 года.
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Политика
Телеканал Коломойского подаст в суд на Порошенко
Ткаченко подчеркнул, что кандидатов в президенты на эфир не приглашали. Телеканалом владеет украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 01:03
Политика
Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа
Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Алексей Текслер обсудил с Ириной Гехт вопросы экологии
Кроме экологической обстановки в области, Алексей Текслер и Ирина Гехт обсудили вопросы территориального развития региона, реализации его потенциала по созданию центра ядерной медицины и вхождению в соответствующую федеральную программу.
Обновлено в 00:25
Экономика
Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить
Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить Часть негосударственных пенсионных фондов (НПФ) хочет заморозить на три года переводы пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Здоровье
Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика
На 10 апреля в ДРК было зарегистрировано 1186 случаев Эболы, умер 751 человек, 354 выздоровели.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Авто
Аккумуляторы для машин со «Старт-стопом»: почему они хуже обычных?
В силу конструктивных особенностей аккумулятор для систем «Старт-стоп» хуже переносит значительные падения плотности электролита, чем обычная батарея.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Американский танк «Шерман» примет участие в параде Победы в Хабаровске
Американский танк времен войны "Шерман", поднятый со дна Баренцева моря, примет участие в параде Победы в Хабаровске.
Обновлено вчера в 23:45
Наука
Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего
Обновлено 09 апреля в 03:14
Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
Экономика
«Ъ»: данные о клиентах банков из черного списка ЦБ попали в интернет
Попасть в черный список банков клиенты могут случайно, отмечают юристы.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Собаки напали на мальчика в Благовещенске
Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В Екатеринбурге на Московской перевернулась и перегородила дорогу фура
По словам очевидцев, большегруз спускался с Объездной на Московскую и перевернулся.
Обновлено в 01:59
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Космос
Грузия с поддержкой NASA хочет создавать вино прямо на Марсе
Обновлено 10 апреля в 12:04
Хоккей
Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Космос
В Роскосмосе рассказали, как пройдет День космонавтики на МКС
«РИА Новости» приводит сообщение пресс-службы Роскосмоса о том, как космонавты на МКС встретят День космонавтики.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено вчера в 04:11
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
В Москве откроют классы по киберспорту
В Москве появятся классы по киберспорту для учащихся 10–11-х классов.
Обновлено вчера в 11:58