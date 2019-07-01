Годин подписал контракт с «Интером»Vprognoze.ru 02:35

Ранее сообщалось, что "Интер" подпишет с 33-летним уругвайцем контрактное соглашение по схеме 2+1. В миланском клубе он будет зарабатывать 6.75 млн евро за один сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба. Напомним, с 2010 по 2019 год Годин защищал цвета «Атлетико».

Общество Мэр Таллина призвал сохранить образование на русском языке В разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается.

Политика Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.

Авто В России отзывают 2 тыс. Porsche Panamera: машины могут загореться В России отзывают 2055 машин Porsche Panamera из-за вероятности коротких замыканий. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Политика Зеленский не берет Климкина в Канаду после скандала Ранее украинский премьер Владимир Гройсман открыто заявил, что хочет отправить в отпуск главу МИД страны Павла Климкина и выбрать на его должность исполняющего обязанности после скандала с президентом страны.

Транспорт Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.

Происшествия На Урале женщина пыталась сжечь сотовую вышку из страха заболеть раком В Североуральске местная 53-летняя жительница пыталась сжечь вышку сотовой связи из-за страха получить вред здоровью, сообщили в пресс-службе свердловского главка.

Общество В красноярском Канске введен режим ЧС В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Шоу-бизнес Пугачева проехала по перрону на своем автомобиле Стало известно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми собралась в Ригу, откуда она отправится в Юрмалу, излюбленное место знаменитой семьи.

Происшествия Десять человек погибли при крушении самолета в США Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в Техасе, сообщает телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

Авто Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга Любой автомобиль можно сделать лучше, но какие-то модели поддаются тюнингу лучше и процесс улучшения дешевле.

Здоровье Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках Москвы Комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных и не несет никакого вреда mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы Обследовать домашнего зверька можно как непосредственно в ветеринарной клинике, так и вызвав врачей на дом.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области растет В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.

Армия и оружие Упавшую на Кипре ракету посчитали российской Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.

Политика Организаторы G20 включили Курилы в состав Японии На официальном видео саммита G20 в японском Осаке Южные Курилы были указаны как часть Японии.

Происшествия В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек.

Энергетика Средняя цена российской нефти в первом полугодии снизилась на 4,7% Средняя стоимость нефти российской марки Urals в январе-июне снизилась до $65,63 за баррель, сообщает Минфин.

Общество Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".

Политика Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.

Экономика Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.

Происшествия Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.

Политика Генпрокуратура признала фонд Free Russia угрозой для России Американский негосударственный фонд Free Russia Foundation («Свободная Россия») признан нежелательной организацией на территории России, потому что он представляет угрозу для конституционного строя страны и ее безопасности.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.