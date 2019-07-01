Футбол
Диего Годин подписал контракт с «Интером»Вечерний курьер 03:43
Уругвайский защитник, ранее выступавший за испанский «Атлетико», стал игроком итальянского клуба «Интер», подписав контракт, находясь в статусе свободного агента. Срок действия контракта истекает в июне 2022 года, а фигурирующая сумма составляет 20 миллионов евро.
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