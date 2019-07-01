Футбол
Годин официально стал игроком «Интера»Матч ТВ 00:33
«Интер» объявил о подписании контракта с 33-летним уругвайцем. Условия соглашения с игроком пока не разглашаются. Ранее сообщалось, что Годин будет зарабатывать в «Интере» 6 миллионов евро за сезон без учета бонусов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
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Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
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Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
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Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка
Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Футбол
Стал известен игровой номер Глушакова в «Ахмате»
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Футбол
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Петербургский "Зенит" объявил о расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:52
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Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
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Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной
Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Футбол
«Интер» объявил о переходе Лазаро
Пресс-служба «Интера» сообщила о трансфере полузащитника «Герты» Валентино Лазаро.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
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Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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Компания Radical выпустит свой суперкар для дорог общего пользования
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В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
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Мексиканский город завалило градом
Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
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В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
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