Футбол
Годин официально стал игроком «Интера»Матч ТВ 00:33
Условия соглашения с игроком пока не разглашаются. Ранее сообщалось, что Годин будет зарабатывать в «Интере» 6 миллионов евро за сезон без учета бонусов. Футболист по истечении минувшего сезона покинул «Атлетико» в статусе свободного агента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:02, Вашингтон
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12
12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты
Apple выпустит версию iPhone для Китая без Face ID
По данным ресурса Gizmochina, Apple выпустит специальную версию iPhone для китайского рынка, которая будет отличаться более доступной ценой и отсутствием Face ID.
Обновлено в 05:16
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Обновлено в 11:00
Экономика
В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги
Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".
Обновлено в 09:47
Экономика
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Политика
Готовится резолюция против возвращения России в ПАСЕ
Документ против восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы намерены разработать Польша и страны Балтии.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Шепелева обвинили в продаже снимков с больной Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев продал журналистам фотографии смертельно больной Жанны Фриске.
Обновлено в 11:51
Экономика
Проблема обманутых дольщиков «не теряет своей остроты»
В России с 1 июля вступили в силу новые правила о долевом строительстве многоквартирных домов и о фонде дольщиков.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ
Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Политика
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Актер Вахтанг Кикабидзе выразил поддержку грузинской певице Нино Катамадзе, которая отказалась выступать в России.
Обновлено в 10:11
Футбол
Девушка Адриано высказалась о стычке бразильца с Набабкиным
Екатерина Дорожко, девушка бразильского нападающего «Спартака» Луиса Адриано, прокомментировала стычку между форвардом и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным в матче австрийского предсезонного турнира.
Обновлено вчера в 14:20
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит бóльшую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
ЦИК пока не видит оснований для отмены выборов в Петербурге
ЦИК РФ пока не видит оснований для обращения в суд по поводу отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Обновлено в 10:52
Космос
«Хаббл» получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель может крайне негативно повлиять на жизнь на Земле.
Обновлено в 10:56
Теннис
Хачанов вышел во второй круг Уимблдона
Обновлено в 10:50
Политика
Кандидатов в МГД могут снять с выборов, если докажут подделку подписей
Кандидатов в Мосгордуму могут снять с выборов, если докажут фальсификацию подписей избирателей, рассказал в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:02
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Энергетика
TANAP построен и готов поставлять азербайджанский газ в Европу
"После завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP), последнего участка Южного газового коридора, природный газ, добываемый на азербайджанском месторождении Шах-Дениз - 2, будет поставляться в Европу по TANAP и TAP", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Россия подпортила черноморские учения НАТО
Военные маневры в акватории Черного моря «Sea Breeze 2019», которые проходят при участии стран НАТО, а также Украина, могли завершиться так и не начавшись в связи с тем, что Россия закрыла для судоходства один из морских участков.
Обновлено в 11:50
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26