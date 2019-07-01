Футбол

Диего Годин подписал контракт с «Интером»Вечерний курьер 03:43

Уругвайский защитник, ранее выступавший за испанский «Атлетико», стал игроком итальянского клуба «Интер», подписав контракт, находясь в статусе свободного агента. Срок действия контракта истекает в июне 2022 года, а фигурирующая сумма составляет 20 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Интер» объявил о переходе Година

Советский спорт03:12

Годин перешел в «Интер»

Спорт-Экспресс00:02

Годин перешёл в «Интер»

Sport.ru04:13

Годин стал игроком «Интера»

Чемпионат01:25

Годин официально стал игроком «Интера»

Газета.Ru01:22

Годин официально стал игроком «Интера»

Матч ТВ00:33

«Интер» официально объявил о подписании контракта с Годином

Sport24.ru01:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Кино

В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма

Обновлено в 05:45
Происшествия

В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Обновлено в 08:37
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Теннис

Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона, где сыграет со Свитолиной

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян с победы стартовала на Уимблдоне.
Обновлено в 07:57
Политика

Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
Обновлено в 06:24
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев

Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей

Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Сотрудники ярославской ИК-1 прослушивали разговоры адвокатов «Общественного вердикта» с заключенными

Сотрудники ярославской исправительной колонии (ИК) №1 тайно прослушивали разговоры адвоката Евгении Бирюковой и пострадавших от пыток.
Обновлено в 07:22
Экономика

Россияне залезли в долги и отказались от сбережений

Учитывая прирост рублевой и валютной наличности на руках у населения по итогам 2018 года, делается вывод, что на сбережения приходится лишь 3,7 процента доходов.
Обновлено в 08:30
Футбол

Касильяс ещё не знает, будет ли продолжать карьеру

"Порту" считает, что Касильяс не вернётся в футбол Напомним, Касильяс перешёл в "Порту" после того, как в течение долгого времени защищал цвета "Реала".
Обновлено вчера в 09:59
Наука

Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания

По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.
Обновлено в 07:22
ЖКХ

Тарифы на ЖКУ в Казани вырастут на 5,7 процента

Предельная отметка, установленная государством для роста тарифов, составляет 2,4 процента.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста в Гонконге

Обновлено в 08:07
Здоровье

Москвичам планируют открыть доступ к электронным медицинским картам

Власти Москвы намерены внедрить в городе новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, среди которых доступ к электронной медицинской карте и создание плана вакцинации детей.
Обновлено в 03:44
Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Авто

Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10

Обновлено в 08:30
Транспорт

Минтранс придумал правила для совместных поездок

Обновлено в 04:15
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы частью Японии

Устроители саммита «Большой двадцатки» (G20) решили обозначить территорию Южных Курил на видео территорией Японии.
Обновлено в 01:11
Общество

В Госдуму внесён законопроект о требованиях к камерам на дорогах

В Госдуму внесён законопроект, разрешающий правительству РФ определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, а также места их установки.
Обновлено в 03:56
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину восьмилетний контракт на $96 млн

По информации издания, руководство «Коламбуса» предложило Панарину заключить контракт сроком на восемь и суммой в $96 млн.
Обновлено в 04:53
Общество

Сбежавшую с 40 миллионами долларов жену правителя Дубая потеряли

Обновлено в 08:28
Политика

В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:07
Путешествия

В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов

Обновлено в 01:56
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Американские эксперты предрекли России проблемы с набором призывников

Вооруженные силы России ближе к 2024 году столкнутся с трудностями при наборе призывников из-за демографической ямы, но смогут преодолеть их, прогнозирует авторитетный исследовательский центр RAND (США).
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

В Кремле переадресовали к военным вопрос про удары коалиции по Сирии

Уточнив, о каких ударах идет речь (журналист ответил, что в Алеппо), Песков предложил обратиться к военным.
Обновлено в 07:24
Политика

Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке

Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»

Обновлено в 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диего Годин
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, центральный защитник и капитан футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Уругвая. Карьера Година началась в одном из самых популярных клубов Уругвая «Серро», где Диего провёл 3 года, выступив в 63 матчах национального чемпионата, в которых ему удалось забить 6 голов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное