Футбол

Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»Спорт БИЗНЕС Online 07:44

Защитник «Атлетико» Диего Годин на специально собранной пресс-конференции объявил об уходе из клуба.
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Годин расплакался, объявляя об уходе из «Атлетико». Симеоне и Гризманн слушали в слезах

Sport24.ru13:40

Годин решил покинуть «Атлетико»

Газета.Ru07:33

Жерар Пике – об уходе Година из «Атлетико»: Ла Лиге будет его не хватает

Советский спорт12:27

Пике: Ла Лиге будет не хватать Година

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Пике об уходе Година: «Ла Лиге будет тебя не хватать»

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Херард Пике — об уходе Година из «Атлетико»: «Ла лиге будет тебя не хватать»

Матч ТВ12:57

Годин попрощался с «Атлетико»

Soccer.ru07:39
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Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Обновлено в 08:39
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве

«Генеральный секретарь написал письмо президенту России Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных», — сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Обновлено в 17:25
Культура

Картины бурятского художника выставят в Венеции

Обновлено вчера в 23:35
Политика

США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
Обновлено в 16:27
Футбол

Михаил Вартапетов: «„Ливер“ — „Барса“ — 4:0. „Ливер“ — „Спартак“ — 7:0. Не ругайте нас больше»

Болеем за «Спартак», — написал Вартапетов в Ins Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Обновлено в 19:05
Политика

Коломойский назвал срок возвращения на Украину

Украинский бизнесмен и экс-глава "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.info, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:51
Здоровье

От укусов клещей в Свердловской области пострадали 2,6 тысячи человек

Обновлено в 11:58
Спорт

Российская бегунья Савина получила дисквалификацию на 12 лет

Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что спортсменка Ксения Савина, которая выступала в беге на средние дистанции, получила 12-летнюю дисквалификацию за применение допинга.
Обновлено в 17:38
Политика

«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» Еврокомиссии

«Нафтогаз» подал жалобу в Европейскую комиссию на якобы «антиконкурентные» действия российского «Газпрома» на рынке газа.
Обновлено вчера в 13:10
Армия и оружие

Источник: Су-25СМ3 получит прицельный комплекс с элементами искусственного интеллекта

Обновлено в 18:59
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская со скандалом ушла из театра

Больше десяти лет Настасья Самбурская служила в театре на Малой Бронной.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия

ФСБ задержала семь членов националистической организации

«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:34
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

Украинский президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.
Обновлено в 04:02
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Колорадо не менее семи человек пострадали при стрельбе в школе

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо, двое подозреваемых задержаны, сообщил в Twitter шериф округа Дуглас.
Обновлено в 18:12
Авто

Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Наука

Учёные показали, как иммунная система убивает бактерии

Обновлено в 05:06
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено в 16:04
Армия и оружие

МИД Британии заявил о 57 жертвах из-за эскалации в Идлибе

Более 57 гражданских лиц были убиты и более 150 тысяч вынуждены покинуть дома за последние дни из-за ухудшения ситуации в сирийском Идлибе, говорится в распространенном пресс-службой МИД письменном заявлении главы министерства Джереми Ханта.
Обновлено в 18:08
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Трент и Ориги разыграли угловой года: «Барселона» вообще не поняла, что происходит

2. Игроки «Барселоны» настроились на этот мув и на секунду выключились, а защитник «Ливерпуля» заметил Дивока Ориги, резко вернулся назад и отдал неожиданный пас сквозь зевающих соперников.
Обновлено в 17:45
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Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

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Олимпийская чемпионка Мейлутите повторила ошибку Лысенко

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Представлена новая версия Android

Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
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Диего Годин
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, центральный защитник и капитан футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Уругвая. Карьера Година началась в одном из самых популярных клубов Уругвая «Серро», где Диего провёл 3 года, выступив в 63 матчах национального чемпионата, в которых ему удалось забить 6 голов.
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