Футбол

Годин объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:24

Защитник «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом уругвайский футболист сообщил сегодня, 7 мая, на пресс-конференции. Ранее в СМИ сообщалось, что Годин, игравший за «Атлетико» с 2010 года, близок к переходу в «Интер».
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Годин сообщил о решении покинуть «Атлетико»

Sport24.ru07:41

Годин попрощался с «Атлетико»

Матч ТВ07:37

Годин из-за слез не мог начать прощальное выступление. Плакал даже Гризманн

Sports.ru10:49

Годин объявил об уходе из «Атлетико»

Чемпионат07:24

Официально: Годин покинет «Атлетико» по окончании сезона

Спорт-Экспресс07:17

Капитан «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба

Советский спорт07:31

Годин попрощался с «Атлетико»

Soccer.ru07:39
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Происшествия

В СК назвали предварительную причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 03:59
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Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
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Религия

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших

Православные христиане отмечают день поминовения усопших - Радоницу. Праздник встречают на девятый день после Пасхи.
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Футбол

Рибери продолжит карьеру после ухода из «Баварии»

Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери рассказал о карьерных планах после ухода из немецкого клуба.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В Нижнем Новгороде двоих детей завалило обрушившейся стеной сарая

Кирпичная стена сарая обрушилась на двух десятилетних мальчиков в Нижнем Новгороде, они госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына

Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Общество

В столице состоялась генеральная репетиция парада Победы

ИА «Ореанда-Новости» На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция традиционного парада в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Политика

В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
Обновлено в 08:57
Общество

Константину Ярошенко удалили в американской тюрьме опухоли желудка

Российскому летчику Константину Ярошенко, приговоренному американским судом к 20 годам лишения свободы, удалили в тюремной больнице несколько доброкачественных опухолей желудка, об этом рассказала ТАСС его супруга Виктория.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве

Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
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Кино

Стивен Кинг написал свою концовку «Игры престолов»

Автор романов ужасов Стивен Кинг предложил свою концовку фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:21
Экономика

Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
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Общество

В День Победы в Санкт-Петербург вернется теплая погода

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, произойдет такое потепление благодаря антициклону, который придвигается к городу на Неве.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе

В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
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Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
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Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами

Боевики в Сирии два раза за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим из реактивных систем залпового огня.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика

Morgan Stanley уходит из России

Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
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Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
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Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
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Дзаньоло не исключил, что может перейти в «Ювентус»

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Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона

Полузащитники «Крыльев Советов» Жано Ананидзе и Александр Самедов выбыли из строя до конца сезона.
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Диего Годин
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, центральный защитник и капитан футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Уругвая. Карьера Година началась в одном из самых популярных клубов Уругвая «Серро», где Диего провёл 3 года, выступив в 63 матчах национального чемпионата, в которых ему удалось забить 6 голов.
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