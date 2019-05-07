Футбол
Годин объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:24
Защитник «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом уругвайский футболист сообщил сегодня, 7 мая, на пресс-конференции. Ранее в СМИ сообщалось, что Годин, игравший за «Атлетико» с 2010 года, близок к переходу в «Интер».
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Рибери продолжит карьеру после ухода из «Баварии»
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери рассказал о карьерных планах после ухода из немецкого клуба.
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В Нижнем Новгороде двоих детей завалило обрушившейся стеной сарая
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Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
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Общество
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Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
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Происшествия
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Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
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Общество
В столице состоялась генеральная репетиция парада Победы
ИА «Ореанда-Новости» На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция традиционного парада в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Политика
В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли
Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
Обновлено в 08:57
Общество
Константину Ярошенко удалили в американской тюрьме опухоли желудка
Российскому летчику Константину Ярошенко, приговоренному американским судом к 20 годам лишения свободы, удалили в тюремной больнице несколько доброкачественных опухолей желудка, об этом рассказала ТАСС его супруга Виктория.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве
Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
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Кино
Стивен Кинг написал свою концовку «Игры престолов»
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Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
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В День Победы в Санкт-Петербург вернется теплая погода
По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, произойдет такое потепление благодаря антициклону, который придвигается к городу на Неве.
Обновлено в 11:27
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Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе
В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
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Обновлено в 05:30
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HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
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Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Morgan Stanley уходит из России
Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
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Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
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Общество
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Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Общество
Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме
Обновлено в 08:30
Футбол
Дзаньоло не исключил, что может перейти в «Ювентус»
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло не исключил, что может перейти в «Ювентус».
Обновлено в 07:55
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Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона
Полузащитники «Крыльев Советов» Жано Ананидзе и Александр Самедов выбыли из строя до конца сезона.
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Хоккей
Артемий Панарин поделился планами на будущее в НХЛ
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