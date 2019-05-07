Годин объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:24

Защитник «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом уругвайский футболист сообщил сегодня, 7 мая, на пресс-конференции. Ранее в СМИ сообщалось, что Годин, игравший за «Атлетико» с 2010 года, близок к переходу в «Интер».

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Годин объявил об уходе из «Атлетико»

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