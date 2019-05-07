Футбол

Годин объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:24

Защитник «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом уругвайский футболист сообщил сегодня, 7 мая, на пресс-конференции. Ранее в СМИ сообщалось, что Годин, игравший за «Атлетико» с 2010 года, близок к переходу в «Интер».
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Годин сообщил о решении покинуть «Атлетико»

Sport24.ru07:41

Годин попрощался с «Атлетико»

Матч ТВ07:37

Чуть не утонул в детстве, не хотел играть в защите, стал легендой Ла Лиги. Мы очень любим Година

Sports.ru07:51

Годин объявил об уходе из «Атлетико»

Чемпионат07:24

Официально: Годин покинет «Атлетико» по окончании сезона

Спорт-Экспресс07:17

Годин попрощался с «Атлетико»

Soccer.ru07:39

Капитан «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба

Советский спорт07:31
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Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Политика

Еврокомиссар приехал в Киев для встречи с Зеленским

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан приехал в Киев для переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, выяснила «Европейская правда».
Обновлено в 06:06
Политика

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Происшествия

На суде по делу «Зимней вишни» пристав упал в обморок

Судебный пристав упал в обморок на суде по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 04:32
Происшествия

Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане

Дагестанская журналистка и ведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева погибла в ДТП в Махачкале.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь

Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Политика

Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера

Минюст обнародовал доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года в ответ на иск издания и группы Electronic Privacy Information Center (EPIC) о нарушении закона о свободном доступе к информации.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц

Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Общество

В РФ упростят правила установления инвалидности

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Политика

Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Появилось новое видео авиакатастрофы в Шереметьеве

В Сети появилось новое видео авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. На кадрах запечатлены первые минуты после эвакуации.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова

Обновлено в 06:55
Хоккей

КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата на сезон-2019/20

Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов на сезон-2019/20, сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация

Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено вчера в 02:29
Экономика

Производитель SSJ-100 просит выделить дополнительные 39 млрд на МС-21

Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального самолета МС-21, сообщает Baza.
Обновлено в 08:30
Кино

На фасаде Музея Победы в Москве 9 мая покажут световые фильмы о войне

Обновлено в 05:27
Общество

В Чечне появилось такси только для женщин

В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе

Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
Обновлено в 07:42
Кино

Фильм о гибели «Курска» получил прокатное удостоверение в Минкульте

Обновлено вчера в 07:23
Культура

Вилле Хаапасало предложил Минниханову снять цикл программ о Татарстане

Известный финский и российский актер и продюсер Вилле Юхана Хаапасало предложил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову снять цикл телепрограмм о республике из десяти серий для показа в странах Европы.
Обновлено в 03:48
Политика

В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян

Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Наука

В Боливии найдены древние наркотики для общения с духами

Останки шаманов, вместе с которыми индейцы похоронили и древние наркотики, были найдены в пещере Куэва дель Чилено, что на юго-западе Боливии.
Обновлено в 07:50
Здоровье

Россельхознадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Венгрии

Четыре случая заболевания людей сибирской язвой и один подтвержденный случай у коровы зафиксированы в Венгрии, говорится в сообщении Россельхознадзора со ссылкой на венгерские органы здравоохранения и ветеринарную службу.
Обновлено в 08:06
Музыка

Опубликовано видео первой репетиции Сергея Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 07:37
Общество

Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков

Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
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Диего Годин
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, центральный защитник и капитан футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Уругвая. Карьера Година началась в одном из самых популярных клубов Уругвая «Серро», где Диего провёл 3 года, выступив в 63 матчах национального чемпионата, в которых ему удалось забить 6 голов.
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Атлетико Мадрид
Спортивный клуб
Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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