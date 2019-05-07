Футбол
Годин объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:24
Защитник «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом уругвайский футболист сообщил сегодня, 7 мая, на пресс-конференции. Ранее в СМИ сообщалось, что Годин, игравший за «Атлетико» с 2010 года, близок к переходу в «Интер».
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
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Происшествия
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В Сети появилось новое видео авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. На кадрах запечатлены первые минуты после эвакуации.
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Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе
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Экономика
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