Футбол

Годин объявил об уходе из «Атлетико»Чемпионат 07:24

Защитник «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом уругвайский футболист сообщил сегодня, 7 мая, на пресс-конференции. Ранее в СМИ сообщалось, что Годин, игравший за «Атлетико» с 2010 года, близок к переходу в «Интер».
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Годин сообщил о решении покинуть «Атлетико»

Sport24.ru07:41

Официально: Годин покинет «Атлетико» по окончании сезона

Спорт-Экспресс07:17

Капитан «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба

Советский спорт07:31

Годин объявил об уходе из «Атлетико»

Чемпионат07:24

Годин попрощался с «Атлетико»

Матч ТВ07:37

Годин попрощался с «Атлетико»

Soccer.ru07:39

😢Годин объявил об уходе из «Атлетико» и заплакал. Он был в клубе 9 сезонов

Sports.ru07:20
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Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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