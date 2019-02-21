Футбол

Годин номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионовSoccer.ru вчера в 18:27

Шальке-04 — Манчестер Сити
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
18′
Серхио Агуэро
36′
Николас Отаменди
Набиль Бенталеб
38′
Марк Ут
41′
44′
Фернандиньо
Набиль Бенталеб
45′
Хамза Мендиль
Гвидо Бургшталлер
65′
68′
Николас Отаменди
70′
Давид Сильва
Венсан Компани
Салиф Сане
73′
Уэстон Маккенни
Стивен Скрибски
77′
78′
Серхио Агуэро
Лерой Сане
85′
Лерой Сане
87′
Кевин де Брюйне
Александр Зинченко
Марк Ут
Амин Харит
87′
90′
Рахим Стерлинг
90′+5′
Эдерсон Сантана
Гвидо Бургшталлер
90′+5′
УЕФА объявил имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге чемпионов.
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