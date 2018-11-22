Футбол

Годин может перейти из «Атлетико» в «Милан»
Sport24.ru
03:26

«Милан» заинтересован в подписании контракта с защитником мадридского «Алтетико» Диего Година. Как сообщает Football Italia, итальянский клуб готов сделать предложение о трансфере 32-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно. Действующий контракт Година с «Атлетико» истекает следующим летом.
Sport24.ru03:26

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«Милан» намерен усилиться Годином из «Атлетико»

Вести.Ru04:31

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Газета.Ru03:51

Годин может перейти из «Атлетико» в «Милан»

Sport24.ru03:26

Годин может перейти в «Милан»

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Годин может перейти в «Милан»

Sportbox.RU02:38

«Милан» хочет подписать Година

Евро-футбол.ру02:20

Годин может перейти в «Милан»

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Уругвайский футболист, защитник и капитан футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Уругвая.
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