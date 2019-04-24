Футбол
Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико»Спорт-Экспресс вчера в 23:25
Защитники "Атлетико" Диего Годин и Филипе Луис собираются покинуть клуб этим летом, когда истечет срок их контрактов, сообщает Marca.
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Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
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Рубль снижается к доллару и евро
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Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
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Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
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Обновлено вчера в 21:59
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Армия и оружие
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Транспорт
Нальчик стал самым щедрым для таксистов городом
В Нальчике каждый пятый пользователь, оплативший поездку картой, оставлял чаевые. Санкт-Петербург занимает в этом списке пятое место.
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Экономика
ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России
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Обновлено в 02:08
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