Футбол

Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико»Спорт-Экспресс вчера в 23:25

Защитники "Атлетико" Диего Годин и Филипе Луис собираются покинуть клуб этим летом, когда истечет срок их контрактов, сообщает Marca.
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«Атлетико» не собирается продлевать контракты с Годином и Ф. Луисом

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Marca: Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико» летом

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Годин и Филипе Луис уйдут из «Атлетико» летом

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Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико» летом в статусе свободных агентов

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Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико» летом в статусе свободных агентов

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Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико»

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