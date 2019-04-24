Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико»Спорт-Экспресс вчера в 23:25

Защитники "Атлетико" Диего Годин и Филипе Луис собираются покинуть клуб этим летом, когда истечет срок их контрактов, сообщает Marca.

Происшествия В Подмосковье вынесли приговор педофилу за растление трёх детей В Подмосковье признали виновным жителя Пушкинского района за растление трёх малолетних детей.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Происшествия В Новосибирске осудили трех активистов «Артподготовки» В Новосибирске суд вынес приговоры трем активистам запрещенного в России движения «Артподготовка», которых обвинили в подготовке в городе массовых беспорядков.

Происшествия В Магнитогорске скончался 10-летний школьник Трагедия произошла вечером 23 апреля. По данным следствия, мальчик умер во время доставления в медицинское учреждение.

Шоу-бизнес Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини Со свадьбы Александра Цекало и Дарины Эрвин прошло всего полтора месяца, а супруга российского продюсера уже стала настоящей звездой.

Экономика В нескольких регионах России разрешат криптовалюту Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.

Политика Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент Потерпевший поражение во втором туре выборов президента Украины еще действующий глава государства Петр Порошенко в ходе встречи с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» во вторник рассказал соратникам о решении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут уже этой осенью.

Экономика За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».

Общество В РЖД показали новый вагон купе с душем, сейфом и холодильником В каждом вагоне есть душевая кабина, холодильник и микроволновка, в купе — сейфы, регуляторы температуры, розетки и USB-разъёмы.

Политика Виктор Янукович надеется вернуться на Украину Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,88 рубля. Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,61 рубля.

Политика Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.

Политика Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.

Политика Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.

Хоккей НХЛ объявила тройку финалистов на «Кинг Клэнси Трофи» Защитник "Аризона Койотис" Оливер Экман-Ларссон, голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист и форвард "Миннесота Уайлд" Джейсон Закер вошли в тройку финалистов на "Кинг Клэнси Трофи" по итогам регулярного сезона НХЛ-2018/19, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.

Происшествия Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали Глава СКР заявил, что, «оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках под американские».

Транспорт Нальчик стал самым щедрым для таксистов городом В Нальчике каждый пятый пользователь, оплативший поездку картой, оставлял чаевые. Санкт-Петербург занимает в этом списке пятое место.

Экономика ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.

Кино Названа дата следующей церемонии вручения премии «Оскар» Ожидается, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территориях по всему миру.