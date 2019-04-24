Футбол
Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико»Спорт-Экспресс вчера в 23:25
Защитники "Атлетико" Диего Годин и Филипе Луис собираются покинуть клуб этим летом, когда истечет срок их контрактов, сообщает Marca.
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Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Футбол
Мусорный полигон в Башкирии назвали в честь футбольного арбитра
В Ишимбайском районе Башкирии мусорному полигону в селе Урман-Бишкадак присвоено имя арбитра Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимира Москалёва, судившего матч 24-го тура чемпионата страны по футболу «Уфа» — «Арсенал».
Обновлено в 05:51
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Обновлено в 03:52
Экономика
ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на Богатырском
Сегодня, 24 апреля, в Приморском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых машин, в результате чего пострадали четыре человека.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Баскетбол
Лиллард поставил рекорд НБА в победном матче плей-офф
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Бритни Спирс передала фанатам привет из психбольницы
Американская певица Бритни Спирс сообщила своим фанатам, что у неё все хорошо.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Новосибирске осудили трех активистов «Артподготовки»
В Новосибирске суд вынес приговоры трем активистам запрещенного в России движения «Артподготовка», которых обвинили в подготовке в городе массовых беспорядков.
Обновлено в 03:55
Политика
Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского
Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:55
Футбол
Невилл назвал игроков, которые не показывают свой уровень в «МЮ»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал игроков, которые не показывают свой уровень в команде.
Обновлено в 01:58
Религия
Чистый четверг 2019 — подготовка к Пасхе, приметы и традиции Великого четверга
Чистый четверг 25 апреля 2019 года: подготовка к Пасхе В Чистый четверг символическое значение имеет всё, связанное с мытьем, уборкой, водой и купанием.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Киев требует извинений от чешских СМИ за «еврейского клоуна»
Еврейские корни нового президента Украины Владимира Зеленского стали причиной международного скандала, в котором оказались замешанными чешские масс-медиа.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Политика
Ким Чен Ын отведал в России каравай
Накануне СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 25 апреля на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.
Обновлено в 01:02
Здоровье
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин – на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года и составив, в среднем, 72,9 года», - говорится в докладе.
Обновлено в 04:33
Музыка
Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:52
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент
Потерпевший поражение во втором туре выборов президента Украины еще действующий глава государства Петр Порошенко в ходе встречи с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» во вторник рассказал соратникам о решении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут уже этой осенью.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие
Шойгу рассказал о ситуации в сирийских лагерях «Рукбан» и «Эль-Холь»
Наиболее сложная обстановка в Сирии сохраняется в лагерях Рукбан и Эль-Холь, где наблюдаются вспышки насилия и инфекционных заболеваний, заявил в среду в ходе VIII московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:11
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о последней встрече с вдовой Евстигнеева
Совершенно неожиданно на 56-м году жизни скоропостижно скончалась вдова Евгения Евстигнеева – артистка Ирина Цывина.
Обновлено в 03:55
Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36