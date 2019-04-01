Экономика
Год наплакал: сколько заработали чиновники и парламентарииИзвестия 14:22
Доход Владимира Путина в 2018 году сократился на 10 млн рублей и составил 8,6 млн, следует из декларации главы государства, опубликованной на сайте Кремля. В 2017 году президент заработал 18,7 млн рублей, что было связано с получением средств от продажи земельного участка.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:32, Ашберн
Космос
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