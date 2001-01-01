Футбол

Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионовБомбардир.ру 13:59

Мадридский «Реал» намерен сохранить защитника Рафаэля Варана. По сведениям Goal, в контракте француза прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.
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Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов

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«Реал» продаст Варана только за 500 млн евро. Это его отступные

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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
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Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
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Рафаэль Варан
Французский футболист
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