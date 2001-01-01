Футбол
Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионовБомбардир.ру 13:59
Мадридский «Реал» намерен сохранить защитника Рафаэля Варана. По сведениям Goal, в контракте француза прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.
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Экономика
Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов
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«Победа» отказалась менять Boeing 737 на МС-21
Обновлено в 16:17
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Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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Происшествия
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По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
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Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
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Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.
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Космос
Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры
Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Новый президент Казахстана Токаев пообещал беречь дружбу с Россией
Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении беречь добрые отношения с Россией.
Обновлено в 16:22
Общество
Меган Маркл и принц Гарри завели общую страничку в Instagram
Герцог и герцогиня Сассекские завели свой личный аккаунт в Instagram.
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Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
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Обновлено в 09:43
Армия и оружие
В Донбассе взрывом мины убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Одиозная пулеметчица батальона "Донбасс" ВСУ Яна Червоная, известная под позывным "Ведьма", погибла на линии соприкосновения, передает "ПолитНавигатор".
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар
Обновлено в 13:29
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
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Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:18
Экономика
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Технологии
Ozon меняет лого и начинает масштабный ребрендинг
Российский интернет-ритейлер Ozon, одна из лидирующих компаний на рынке, объявил о начале масштабного ребрендинга.
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Общество
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В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
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