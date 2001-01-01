Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионовБомбардир.ру 13:59

Мадридский «Реал» намерен сохранить защитника Рафаэля Варана. По сведениям Goal, в контракте француза прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.

Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов

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