Футбол
Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионовБомбардир.ру 13:59
Мадридский «Реал» намерен сохранить защитника Рафаэля Варана. По сведениям Goal, в контракте француза прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
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Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы уже в этом году
Госдума приняла поправки в законопроект, предусматривающие дополнительные налоговые льготы для многодетных семей уже в 2019 году.
Обновлено в 05:00
Общество
Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания
Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».
Обновлено в 12:38
Кино
Медведев поздравил актера Бориса Плотникова с юбилеем
Обновлено в 03:27
Здоровье
Елена Малышева не считает гематоген полезным
Телеведущая Елена Малышева не считает гематоген полезной добавкой для здоровья.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Небензя рассказал об условиях для дальнейшего ядерного разоружения
Для дальнейших шагов в сфере ядерного разоружения в мире надо решить проблемы развертывания ПРО США и одностороннего санкционного давления в обход Совбеза ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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Авто
Дизельный Volkswagen Tiguan вернули в Россию
Немецкий Volkswagen возобновил прием заказов на дизельную модификацию кроссовера Tiguan в России.
Обновлено в 11:34
Авто
Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave
Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Врачи прооперировали одного из пострадавших при взрыве в Петербурге
По данным ведомства, состояние еще троих пострадавших оценивается как стабильное и не вызывает опасения. Угрозы жизни военнослужащих нет.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар
Спасатели тушат пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, его удалось локализовать на площади около 20 гектаров, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Дональд Трамп сегодня примет генсека НАТО в Белом доме
Сообщение о встрече Дональда Трампа и Йенса Столтенберга появилось на прошлой неделе на сайте Белого дома.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Экономика
Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур
Строители железнодорожного моста через реку Амур сомкнули российскую и китайскую части сооружения, тем самым завершив ключевой этап работ, говорится в сообщении РФПИ, который финансирует проект через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и CIC).
Обновлено в 08:45
Футбол
В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы
На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
«Алроса» может разместить евробонды на $500 млн
"Алроса" может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 10:15
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Космос
NASA показало лучшие проекты марсианских домов
NASA показало лучшие проекты марсианских домов, которые представили участники конкурса 3D-Printed Habitat Challenge.
Обновлено в 04:41
Политика
Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit
Великобритании необходим небольшой перенос сроков выхода страны из состава Евросоюза (Brexit), заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Тело Ким Кардашьян выскальзывает из «голого» купальника не по размеру
2 апреля Кардашьян опубликовала снимок в «голом» купальнике.
Обновлено в 14:08
Общество
Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте
Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.
Обновлено в 05:16
Политика
Токаев заявил о необходимости беречь дружбу с Россией
Касым-Жомарт Токаев заявил, что его обязанность как второго президента Казахстана состоит в том, чтобы беречь дружбу с Россией.
Обновлено в 14:04