Футбол

Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионовБомбардир.ру 13:59

Мадридский «Реал» намерен сохранить защитника Рафаэля Варана. По сведениям Goal, в контракте француза прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.
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«Реал» не продаст Варана дешевле € 500 млн

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Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов

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«Реал» продаст Варана только за 500 млн евро. Это его отступные

Sports.ru12:45
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
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Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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