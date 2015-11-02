Футбол
Goal: «МЮ» сделал предложение по форварду «Лиона» ДембелеБомбардир.ру вчера в 23:33
«МЮ» уже сделал первое предложение по игроку «Лиона» в размере 40 миллионов евро. В сезоне-2018/19 Дембеле забил 20 голов и сделал шесть результативных передач в 45 матчах в составе «Лиона».
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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Лиону» по трансферу нападающего Дембеле
Sport24.ruвчера в 11:07
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
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