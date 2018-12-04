Политика
«Гнев французов» заморозил цены на топливо на полгода
«Гнев французов» заморозил цены на топливо на полгодаВести.Ru06:59
Во вторник, выступая в Матиньонском дворце, премьер-министр страны Эдуар Филипп, заявил, что никакие налоги не стоят единства общества. "Я услышал гнев французов, насилие должно прекратиться". По словам Филиппа, решение принято совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Вести.Ru06:59
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Никакие налоги не стоят единства общества.
— Эдуар Филипп, французский политикТАСС 06:40
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