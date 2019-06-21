Футбол

Гнабри признан лучшим игроком «Баварии» в сезонеSports.ru 10:37

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Полузащитник Серж Гнабри признан лучшим игроком «Баварии» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков. 23-летний хавбек стал первым в рейтинге и набрал 27,9% голосов, опередив Йозуа Киммиха (25,6%) и Роберта Левандовского (11,6%).
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Определен лучший игрок сезона в «Баварии»

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Гнабри признан лучшим игроком сезона в «Баварии»

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Гнабри признан лучшим игроком «Баварии» в сезоне

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Болельщики выбрали лучшего игрока «Баварии» в сезоне-2018/19

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