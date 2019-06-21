Футбол
Гнабри признан лучшим игроком «Баварии» в сезонеSports.ru 10:37
Полузащитник Серж Гнабри признан лучшим игроком «Баварии» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков. 23-летний хавбек стал первым в рейтинге и набрал 27,9% голосов, опередив Йозуа Киммиха (25,6%) и Роберта Левандовского (11,6%).
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
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Как сообщает РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями украинского бизнеса 20 июня заявил, что Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но об этом он «ещё не знает».
Обновлено в 13:24
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В Новосибирске прошел митинг против фабрикации уголовных дел
В Новосибирске прошел согласованный с властями митинг против фабрикации уголовных дел. Прямую трансляцию акции вела «Тайга.инфо».
Обновлено в 09:23
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Полиция Петербурга расследует уголовное дело в отношении матери, которая не исполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
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Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
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На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
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Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с популярной певицей Жанной Фриске. В 2013 году у пары родился сын Платон.
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Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни может продолжить карьеру во Франции. «Лион» предложил игроку двухлетний контракт.
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Роспотребнадзор выступил с инициативой сформировать календарь прививок для представителей старшего поколения.
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