Футбол
Полузащитник «Урала» Никита Глушков отправился в аренду в калининградскую «Балтику», где будет выступать до конца нынешнего сезона.
Чемпионат05:49
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Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника потопа в Тушинском тоннеле
Канал имени Москвы намерен взыскать все затраты на восстановление поврежденного участка с виновника подтопления Тушинского тоннеля.
Обновлено в 08:15
Финансы
Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке
Банк ВТБ повысил с начала года ставку по ипотеке. Теперь минимальная планка составляет 10,1 процента.
Обновлено в 07:20
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Общая стоимость строительства третьей полосы столичного авиаузла оценивается в 55,7 миллиарда рублей, без учета стоимости затрат на выкуп земель.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова
Обновлено в 08:11
Космос
Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В СК рассказали о ходе расследования убийства журналистов в ЦАР
Обновлено в 05:37
Космос
Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета
В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Apple выпустит три новые модели iPhone в 2019 году
Компания Apple планирует выпустить осенью 2019 года три новые модели iPhone несмотря на плохие продажи последних смартфонов, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:21
Спорт
Зубков сохранил статус олимпийского чемпиона решением Мосгорсуда
Мосгорсуд признал законным решение о восстановлении президента Федерации бобслея России Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.
Обновлено в 07:07
Политика
Макрон отказался от поездки на форум в Давос
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января говорил, что Владимир Путин пока не принял решение по поводу участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе 22–25 января.
Обновлено в 07:56
Политика
Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией
Официальный представитель МИД России подтвердила, что по всем конкретным вопросам, которые упомянул Лукашенко, а это поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, ведутся переговоры по линии конкретных министерств и ведомств двух стран.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Польше задержали топ-менеджера Huawei по подозрению в шпионаже
Сотрудники спецслужб Польши провели обыски в местных офисах Huawei, в телекоммуникационной компании Orange Polska, где работал задержанный гражданин Польши, а также в здании телекоммуникационного регулятора Польши.
Обновлено в 07:46
Транспорт
ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права
Госавтоинспекция (ГИБДД) изменила проект экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
США блокировали поставки материалов для российского самолета МС-21
Американские санкции в отношении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21, в результате запуск машины в серию может быть задержан на несколько лет, пишут российские СМИ.
Обновлено вчера в 00:45
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Во Владивостоке 15 человек пострадали в ДТП с автобусом
Пятнадцать человек пострадали вечером в пятницу в ДТП с маршрутным автобусом №38 во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель городского ГИБДД.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты
Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 04:34
Политика
Секс без согласия стал уголовно наказуем на Украине
Согласно изменениям, принятым Верховной Радой в декабре 2017 года, любой гражданин Украины может написать заявление об изнасиловании в случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия.
Обновлено в 08:18
Экономика
The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой мира
Российский рубль недооценен по сравнению с долларом США на 70,4%. Таким образом, по данным британского журнал The Economist на основании "индекса Биг-Мака", который издание высчитывает с 1986 года, российская валюта возглавила список самых недооцененных валют мира в этом году.
Обновлено в 02:51
Происшествия
На ВДНХ маршрутка врезалась в дерево
Маршрутный микроавтобус врезался в дерево на территории ВДНХ на севере Москвы после того, как водителю стало плохо, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Ростов» расторг контракт с футболистом Юсуповым
Футбольный клуб "Ростов" расторг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым по обоюдному согласию сторон.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Двое врачей изнасиловали фельдшера в Омске
Женщина рассказала, что она и еще двое врачей в возрасте 53-х и 56-ти лет выпивали в комнате отдыха 1 января.
Обновлено вчера в 07:36
Авто
Ford Sollers проведет стратегическую оценку завода в Челнах
Обновлено в 05:28
Политика
Законопроект о запрете на оскорбление властей решили уточнить
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило отрицательное заключение на законопроект, приравнивающий оскорбление власти в интернете к мелкому хулиганству, однако готово работать с этой концепцией.
Обновлено в 07:10
Наука
Ученые раскрыли тайну каменных статуй с острова Пасхи
Каменные монолитные статуи на острове Пасхи расположены вблизи источников пресной воды, считают исследователи из университета Бингемтона.
Обновлено в 01:17
Политика
Обидевшиеся на Клишаса депутаты могут отложить его законопроекты
В Госдуме планируют отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса "о суверенном интернете", запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти, сообщает телеканал "Дождь".
Обновлено в 07:58
Теннис
Шарапова сыграет со 132-й ракеткой мира в первом круге Australian Open
Обновлено в 03:12
Политика
В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа
Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».
Обновлено вчера в 14:57