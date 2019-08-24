Футбол
Глушенков не перейдет в «Верону»Спорт-Экспресс 08:40
В прошлом сезоне Глушенков провел 6 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 800 тысяч евро. Футболист перешел в «Спартак» в январе 2019-го из «Чертаново».
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Культура
Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
В Индии рассказали о намерениях приобрести танки Т-14 «Армата»
В материале напоминается, что Индия ещё в 2017 году озвучила намерение по приобретению 1770 боевых машин.
Обновлено в 06:22
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика
В Киеве стартовал «Марш защитников Украины»
В Киеве начался "Марш защитников Украины".
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк
Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Авто
Долгожданная доработка появилась в Lada Vesta
Ранее ГЛАС рассказал: Mercedes-Benz со стеклянной крышей 1966 года выпуска продадут на аукционе.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком
В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
Обновлено в 09:17
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Футбол
Игроки «МЮ» хотят, чтобы пенальти исполнял Рэшфорд, а не Погба
По информации английских источников, игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы штатным пенальтистом был Маркус Рэшфорд, а не Поль Погба.
Обновлено в 05:32
Происшествия
ЛГБТ-активисты Петербурга устали от дискриминации
ЛГБТ-активисты намерены провести серию одиночных пикетов против травли и замалчивания преступлений на почве гомофобии.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Кино
Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
Обновлено в 03:07
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Яковенко покинул пост посла России в Британии
«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Обновлено в 08:32
Политика
Путин поручил проработать вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
Обновлено в 06:53
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:04
Хоккей
Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Шойгу предложил Молдавии начать утилизацию боеприпасов в Приднестровье
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном предложил ему утилизацию Россией боеприпасов в Приднестровье, написал молдавский лидер в Facebook.
Обновлено в 06:44
Политика
Зеленский создал интригу вокруг назначения на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатов на должность премьер-министра двое.
Обновлено в 10:03
Политика
Правительство ФРГ потребовало удалить сайт «Миротворец»
Правительство Германии обсуждает с Украиной ситуацию с сайтом «Миротворец», призывая принять меры для его удаления.
Обновлено в 08:54
Недвижимость
Аналитики сообщили о росте стоимости однокомнатных квартир в Москве на 13% за год
Аналитики заметили рост стоимости арендного жилья Среди причин заметного роста на первичную недвижимость за год специалисты "Авито Недвижимость" назвали "первыми отголосками" перехода на эскроу-счета (на них аккумулируются средства дольщиков, которыми застройщик не может пользоваться до завершения работ, соответствующий закон вступил в силу 1 июля 2019 года).
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опровергла обвинения в употреблении алкоголя
Знаменитость опровергла обвинения в употреблении алкоголя, заметив, для хорошего настроения ей не нужно употреблять спиртное.В настоящий момент Ольга Бузова находится на острове Бали, где звезда не только отдыхает, но и работает.
Обновлено в 08:05