Футбол
Глушенков не перейдет в «Верону»Спорт-Экспресс 08:40
В прошлом сезоне Глушенков провел 6 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 800 тысяч евро. Футболист перешел в «Спартак» в январе 2019-го из «Чертаново».
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Политика
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».
Обновлено в 10:11
Происшествия
Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс
Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.
Обновлено в 09:15
Футбол
Клопп: у Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о форварде лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Футбол
«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»
Футболисты петербургского "Зенита" проиграли "Уфе" в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0.
Обновлено в 11:32
Наука
Теломеры помогли мышиным клеткам остаться стволовыми
Испанские исследователи обнаружили белок, который не только отвечает за «молчание» теломерной ДНК, но и поддерживает клетки в стволовом состоянии.
Обновлено вчера в 12:22
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Здоровье
Больная раком Ева из Кузбасса полетит на лечение в Германию
Глава Кузбасса Сергей Цивилев оказал поддержку семье Евы Грабовской, больной нейробластомой, благодаря чему девочка с тяжелым недугом сможет полететь в Германию.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Футбол
Первый тренер Сутормина не знает, что игрок передаст ему 1 млн рублей
Александр Греков, первый тренер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, не знал, что футболист намерен передать ему 1 миллион рублей после перехода в петербургский клуб.
Обновлено в 11:16
Гаджеты
Apple понадобился патент на «умные часы» с поддержкой 5G
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Политика
The Guardian перестала считать Крым российским
Британская газета The Guardian подкорректировала подпись к снимку фотографа Сергея Мальгавко с фестиваля «Таврида-АРТ» в Крыму.
Обновлено вчера в 09:32
Наука
Найдена причина выхода литиевых батарей из строя
В новой работе ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли виновника быстрого истощения ресурса литиевых батарей.
Обновлено 21 августа в 13:00
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Яковенко покинул пост посла России в Британии
«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Обновлено в 08:32
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 08:16
Культура
В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой
Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.
Обновлено в 06:00
Политика
В Киеве стартовал «Марш защитников Украины»
В Киеве начался "Марш защитников Украины".
Обновлено в 06:18
Политика
Политикана Зеленского поставили на место в День независимости
Украинская община Крыма назвала пафосом заявление Владимира Зеленского, сделанное им в День независимости.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
Клиенты Apple не хотят покупать новые смартфоны iPhone
Пользователи Applе перестали покупать новые iPhone. Такой информацией поделились специалисты компании Strategy Analytics.
Обновлено в 07:41
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Финансы
Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 16:47
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29