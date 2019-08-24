В прошлом сезоне Глушенков провел 6 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 800 тысяч евро. Футболист перешел в «Спартак» в январе 2019-го из «Чертаново».

Глушенков не перейдет в «Верону»

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