Футбол

Глушакову работу предложила БузоваСоловей.инфо 04:10

Телеведущая Ольга Бузова предложила работу футболисту Денису Глушакову. Напомним, что с полузащитником московский «Спартак» досрочно расторг контракт. После этого Глушаков разместил пост с надписью «Ищу работу».
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Глушаков откликнулся на предложение Бузовой о работе

Нева Спорт03:11

Глушаков ответил на предложение Бузовой

Газета.Ru04:46

Бузова предложила Глушакову работу

Чемпионатвчера в 21:40

Глушаков ответил Бузовой на предложение о работе

Спорт-Экспресс02:33

Бузова предложила работу Глушакову

Sport24.ruвчера в 20:41

Глушаков ответил Бузовой на предложение о работе

Матч ТВ02:42

Бузова нашла работу Глушакову

Спорт день за днемвчера в 16:44
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Политика

В Кремле отреагировали на возвращение России в ПАСЕ

Победой здравого смысла назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), возвращающей права российской делегации.
Обновлено в 06:28
Футбол

Влашич рассказал о своей травме

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
Обновлено в 03:44
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

Обновлено в 06:47
Происшествия

Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом

В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 05:05
Футбол

Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»

Обновлено в 06:47
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Общество

На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре

В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин переживает развод в компании привлекательной блондинки

Пару месяцев назад Аршавина заметили в Санкт-Петербурге в компании сразу двух красоток, в этот раз его увидели в одном из питерских заведений в компании привлекательной блондинки.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Экономика

Девелопер «Эталон» получил контроль над проектом «ЗИЛ-Юг»

Как отмечается, 50% доля в компании "Развитие", принадлежавшая ранее группе ЛСР, была продана компании "Лидер-Инвест" в рамках достигнутого соглашения.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента

2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Технологии

В России с 1 ноября запустят проект «Биометрия-light»

Проект в России планируют запустить с 1 ноября, и как сообщается, в банках уже подержали будущее нововведение.
Обновлено в 02:54
Экономика

Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода

Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.
Обновлено в 02:48
Технологии

На Южном Урале найден ритуальный комплекс бронзового века

Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри поделились интимными подробностями свадьбы.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию

Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Музыка

Майкл Джексон: почему его именем пугают детей

Майкл Джексон великий Суперзвездой Майкл Джексон стал в раннем возрасте: в 1964-м, когда будущему "королю поп-музыки" было шесть лет, он уже вовсю выступал в состав группы The Jacksons (позднее будет переименована в The Jackson 5), созданной его старшими братьями.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран

Обновлено в 07:02
Политика

Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина

Уваркина - до недавнего времени учредитель и председатель правления группы компаний "ТРИО", руководитель наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока", 29 марта 2019 года распоряжением прежнего градоначальника Сергея Иванова была назначена первым вице-мэром, а поскольку 30 марта он ушел в отставку по собственному желанию, стала исполнять обязанности мэра.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Обновлено в 05:53
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
Обновлено в 01:45
Космос

Гибельное излучение черных дыр может быть источником жизни

Кружась вокруг черной дыры, материя выделяет невероятное количество света и излучения.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Интернет

Mail.ru откажется от паролей в почте

Вместо пароля, от которого компания планирует полностью отказаться в будущем, пользователям будут присылать push-уведомление или одноразовый код по sms, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.
Обновлено в 06:18
Общество

Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением

22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
Обновлено в 07:29
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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