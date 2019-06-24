Футбол

Глушакову предложили работу в женском футболеГазета.Ru 09:16

Защитник женской команды ЦСКА Ксения Коваленко предложила экс-хавбеку московского "Спартака" Денису Глушакову новую работу, сообщает "Советский спорт".
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Футболистка ЦСКА призналась, что болельщики упрекали её за комментарий к посту Глушакова

RT на русском17:01

Ксения Коваленко: Болельщики ЦСКА упрекнули, что позвала к нам Глушакова

Советский спорт14:45

Футболистка сборной России предлагает Глушакову работу в женском футболе

Спорт-Экспресс07:39

Оставшийся без работы Глушаков ответил на приглашение футболистки ЦСКА

Sport24.ru09:28

Футболистка сборной России предложила работу Глушакову: «Можешь к нам пойти, в женский»

Sports.ru09:16

Глушаков ответил футболистке сборной России на предложение о работе

Матч ТВ10:04

Какая работа подойдёт покинувшему «Спартак» Глушакову

Чемпионат14:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:27, Вашингтон
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Экономика

Минтранс предложил повысить тариф «Платона»

Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Общество

МВД предложило расширить полномочия сотрудников ГИБДД

В МВД разработали поправки в КОАП, которые сильно расширяют полномочия сотрудников ДПС.
Обновлено в 03:00
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Политика

Грузия изменит систему парламентских выборов

Власти Грузии согласились на требования протестующих изменить систему выборов в национальный парламент, сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Обновлено в 05:51
Политика

Депутаты Госдумы РФ обсудят нормативы жилищного строительства

На заседании будут рассмотрены вопросы соответствия действующих нормативов жилищного строительства современным требованиям к качеству и комфорту возводимых домов и окружающих их территорий, а также будет обсуждаться проект «Жилье и городская среда».
Обновлено в 17:02
Политика

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 18:06
Космос

Прах 152 человек запустят в космос на Falcon Heavy

Американская компания SpaceX Илона Маска 24 июня собирается в прямом эфире запустить в космос на ракете-носителе Falcon Heavy прах 152 человек.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Политика

Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Технологии

Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян

Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Валерия Блюменкранца со скандалом выгнали из «ДОМа-2»

Обновлено в 17:00
Политика

Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей

Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Технологии

МТС изменила логотип впервые за 13 лет

МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Футбол

Грузинские футболисты вышли на игру с антироссийскими лозунгами

Обновлено вчера в 07:13
Футбол

Фарфан выбыл до конца Кубка Америки

Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки из-за травмы левого колена, сообщается на сайте Федерации футбола Перу.
Обновлено в 16:42
Здоровье

Врачи в Наро-Фоминске выходили ребенка весом 740 граммов

Врачи Наро-Фоминского перинатального центра выходили новорождённого весом 740 граммов. Сейчас малыш находится в детской больнице в Клину.
Обновлено в 10:43
Кино

Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов

В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления

Обновлено в 08:54
Происшествия

«Кавказский Голунов»: «Я им сказал, что иначе меня бы убили»

В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Здоровье

Яблоки и груши представляют опасность для аллергиков

Московские медики предупреждают, что яблоки, груши, фрукты с косточками, например абрикосы, а также лесной орех представляют угрозу для тех, у кого аллергия на пыльцу (поллиноз).
Обновлено в 01:59
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Ксения Коваленко
Российский защитник
Защитник женской сборной России по футболу и ЖФК «ЦСКА».
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