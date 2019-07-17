По информации издания, клуб из столицы Татарстана предлагал футболисту контракт на один год с зарплатой в размере около € 300 тыс. Казанцы вели переговоры с игроком до расторжения его соглашения с московским "Спартаком". Глушаков перешел в "Ахмат" на правах свободного агента в конце июня.

Глушакову предлагали контракт с зарплатой € 300 тысяч

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