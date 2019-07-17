Футбол
Глушакову предлагали контракт с зарплатой € 300 тысячГазета.Ru 02:28
По информации издания, клуб из столицы Татарстана предлагал футболисту контракт на один год с зарплатой в размере около € 300 тыс. Казанцы вели переговоры с игроком до расторжения его соглашения с московским "Спартаком". Глушаков перешел в "Ахмат" на правах свободного агента в конце июня.
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Ярослав Нилов предположил, что после принятия закона власти полностью перестанут вкладывать деньги в строительство бесплатных дорог.
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Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
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