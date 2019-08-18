Футбол

Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»РИА Новости 18:10

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков раскритиковал нападающего "Зенита" Артема Дзюбу за слова о позорном судействе в матче шестого тура чемпионата России. Слова футболиста приводит портал "Чемпионат".
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