Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков дал комментарий после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).

с чего всё началось

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков раскритиковал нападающего "Зенита" Артема Дзюбу за слова о позорном судействе в матче шестого тура чемпионата России. Слова футболиста приводит портал "Чемпионат".

Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»

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