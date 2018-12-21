Футбол

Глушаков рассказал Малахову о конфликте с женой
Рамблер
08:02

Футболист «Спартака» Денис Глушаков стал героем программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и прокомментировал аудиозаписи с угрозами, которые обнародовала его жена Дарья. Выпуск программы опубликован на сайте «Прямого эфира».
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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