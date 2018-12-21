Футбол
Глушаков заявил о ведении против него информационной войны при разводе
Глушаков заявил о ведении против него информационной войны при разводеИзвестия06:48
Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что против него ведется информационная война из-за бракоразводного процесса с супругой Дарьей. С таким заявлением спортсмен выступил в эфире телеканала «Россия 1».
Известия06:48
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Футбол
РФС вновь запретил «Ростову» регистрировать новичков
Из-за задолженностей перед защитником Евгением Макеевым палата по разрешению споров Российского футбольного союза вновь запретила ФК «Ростову» регистрировать новых игроков.
Обновлено в 10:33
Футбол
Агент Бокетти опроверг уход футболиста из «Спартака»
Уход итальянского защитника Сальваторе Бокетти из московского футбольного клуба «Спартак» исключен.
Обновлено в 09:51
Футбол
Новичок «Астон Виллы» разорвал контракт через час после подписания
После тренировки Коллинз вернулся в офис и разорвал документ. Отметим, что футболист с 2009 по 2012 год уже играл за "Астон Виллу".
Обновлено в 10:58
Футбол
«Рубин» расстался с врачом и физиотерапевтом
«Рубин» объявил об уходе из команды врача Ивана Цынпеу и физиотерапевта Рене Сантаны.
Обновлено в 11:49
Футбол
Арсен Венгер: «Эмери блестяще справляется со своей работой»
Обновлено в 09:51
Футбол
Рой Кин: «Игроки „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об отставке Жозе Моуринью.
Обновлено в 09:34
Футбол
Томас Тухель: «Неймар ушел в отпуск досрочно с моего разрешения»
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель объяснил, почему нападающий команды Неймар отправился в Бразилию до начала отпуска.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Челси» может приобрести Игуаина
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Газинский получил премию «Спортсмен Кубани»
Обновлено в 06:21
Происшествия
Промеса задержали пьяным за рулем
Полиция конфисковала автомобиль, за рулём которого находился футболист. Промес вызван в суд, который состоится 24 декабря.
Обновлено в 00:37
Футбол
«Бавария» продлила контракт с Румменигге
Контракт между сторонами, рассчитанный до 31 декабря 2019 года, был досрочно продлен до конца 2021 года.
Обновлено в 10:14
Футбол
ЧМ по футболу 2018 года в России посмотрели рекордные 3,5 млрд человек
Чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошёл минувшим летом в России, посмотрело рекордное количество зрителей.
Обновлено в 04:28
Футбол
«Милан» попытается усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед» Рашфордом
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere della Sera.
Обновлено в 12:10
Футбол
Айртон Лукас: «Не думаю, что морозы станут для меня проблемой»
Новичок "Спартака" защитник Айртон Лукас заявил, что не боится российских морозов.
Обновлено в 07:41
Футбол
Рамос - о Моуринью: «Его уже пять лет нет в „Реале“, а вы все еще о нем говорите»
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос нервно отреагировал на вопросы журналистов о возможном возвращении Жозе Моуринью в команду.
Обновлено в 11:25