Футбол

Глушаков заявил о ведении против него информационной войны при разводе
Известия
06:48

Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что против него ведется информационная война из-за бракоразводного процесса с супругой Дарьей. С таким заявлением спортсмен выступил в эфире телеканала «Россия 1».
Известия06:48

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Глушакову стыдно перед мамой за матерные слова

Газета.Ru09:26

Денис Глушаков: «Эти аудиозаписи просто нарезали и слепили»

Матч ТВ07:36

Глушаков: у жены есть люди, которые помогают ей меня разуть

РИА Новости06:39

Глушаков назвал свою жену игрушкой, которой кто-то управляет

RT на русском07:13

Глушаков: «Некоторые люди помогают Дарье меня разуть»

Евро-футбол.ру06:46

«Нам с Татьяной надо было разводиться по центральному телевидению». Радимов - о скандале с Глушаковым

Спорт-Экспресс10:54

«Мне стыдно. Аудиозаписи смонтировали». Глушаков оправдался за скандальный разговор с женой

Sport24.ru06:25
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Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Футбол

РФС вновь запретил «Ростову» регистрировать новичков

Из-за задолженностей перед защитником Евгением Макеевым палата по разрешению споров Российского футбольного союза вновь запретила ФК «Ростову» регистрировать новых игроков.
Обновлено в 10:33
Футбол

Агент Бокетти опроверг уход футболиста из «Спартака»

Уход итальянского защитника Сальваторе Бокетти из московского футбольного клуба «Спартак» исключен.
Обновлено в 09:51
Футбол

Новичок «Астон Виллы» разорвал контракт через час после подписания

После тренировки Коллинз вернулся в офис и разорвал документ. Отметим, что футболист с 2009 по 2012 год уже играл за "Астон Виллу".
Обновлено в 10:58
Футбол

«Рубин» расстался с врачом и физиотерапевтом

«Рубин» объявил об уходе из команды врача Ивана Цынпеу и физиотерапевта Рене Сантаны.
Обновлено в 11:49
Футбол

Арсен Венгер: «Эмери блестяще справляется со своей работой»

Обновлено в 09:51
Футбол

Рой Кин: «Игроки „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об отставке Жозе Моуринью.
Обновлено в 09:34
Футбол

Томас Тухель: «Неймар ушел в отпуск досрочно с моего разрешения»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель объяснил, почему нападающий команды Неймар отправился в Бразилию до начала отпуска.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Газинский получил премию «Спортсмен Кубани»

Обновлено в 06:21
Происшествия

Промеса задержали пьяным за рулем

Полиция конфисковала автомобиль, за рулём которого находился футболист. Промес вызван в суд, который состоится 24 декабря.
Обновлено в 00:37
Футбол

«Бавария» продлила контракт с Румменигге

Контракт между сторонами, рассчитанный до 31 декабря 2019 года, был досрочно продлен до конца 2021 года.
Обновлено в 10:14
Футбол

ЧМ по футболу 2018 года в России посмотрели рекордные 3,5 млрд человек

Чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошёл минувшим летом в России, посмотрело рекордное количество зрителей.
Обновлено в 04:28
Футбол

«Милан» попытается усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед» Рашфордом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere della Sera.
Обновлено в 12:10
Футбол

Айртон Лукас: «Не думаю, что морозы станут для меня проблемой»

Новичок "Спартака" защитник Айртон Лукас заявил, что не боится российских морозов.
Обновлено в 07:41
Футбол

Рамос - о Моуринью: «Его уже пять лет нет в „Реале“, а вы все еще о нем говорите»

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос нервно отреагировал на вопросы журналистов о возможном возвращении Жозе Моуринью в команду.
Обновлено в 11:25
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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