Футбол

Глушаков заявил о намерении возглавить «Спартак» в будущем
NewInform
08:47

«В Высшую школу тренеров пришёл, чтобы получить знания на будущее», —заявил экс-хавбек сборной России. Кроме того, Глушаков ответил на вопрос о том, какой клуб он хотел бы возглавить в будущем – английский «Манчестер Юнайтед» или «Спартак». Полузащитник выбрал «красно-белых».
NewInform08:47
с чего всё началось

Денис Глушаков: "В будущем хочу возглавить "Спартак"!"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поделился впечатлениями от сдачи экзамена на лицензию УЕФА категории А. С журналистами полузащитник красно-белых стал общаться при условии, что вопросов о скандалах, связанных с ним, не будет.
Спорт-Экспресс05:25

Подробнее о событии

«Хочу в будущем возглавить «Спартак». Глушаков окончил курсы ВШТ и пугает фанатов красно-белых

Eurosport.ru06:57

Глушаков хотел бы возглавить «Спартак»

Газета.Ru06:45

Глушаков: после завершения карьеры буду добиваться успеха на новом поприще

Чемпионат07:37

Глушаков заявил о желании возглавить «Спартак»

РИА Новости06:20

Денис Глушаков: Возглавить «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»? «Спартак», конечно!

Советский спорт06:12

«Хочу возглавить „Спартак“». Как Глушаков сдал экзамен на тренерскую лицензию

Телеканал 360°05:45

Денис Глушаков: "В будущем хочу возглавить "Спартак"!"

Спорт-Экспресс05:25
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Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
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Ареоля продлил контракт с «ПСЖ» до 2023 года

Голкипер Альфонс Ареоля продолжит выступать за «ПСЖ». Французский вратарь продлил контракт на срок до лета 2023 года.
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Игрок ФК «Ростов» получил тренерскую лицензию

Игрок футбольного клуба "Ростов" Тимофей Калачев получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А", сообщается на сайте команды.
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Экс-тренер «Марселя» и «Лилля» Пасси вошел в штаб Анри в «Монако»

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«Арсенал» осудил поведение фаната, бросившего бутылку в Алли

Один из болельщиков "канониров" бросил пластиковую бутылку, которая попала в голову полузащитнику "шпор" Деле Алли.
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«Барселона» согласовала контракт с защитником «Валенсии» Мурильо

Контракт Мурильо с Валенсией рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 15 млн евро.
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Ф. Торрес: «Ювентусу» стоит опасаться «Атлетико»

Если „Атлетико“ сыграет так, как умеет, и подойдёт к игре с должным менталитетом, то „Ювентусу“ стоит опасаться соперника.
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ФУТБОЛ-Россия осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Россия, которая в 2018 году была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Испании, но не прошла в полуфинал, уступив сборной Хорватии.
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«МЮ» выделит на зимние трансферы 55 млн евро

Владельцы клуба предоставят норвежскому тренеру Уле-Гуннару Сульшеру, возглавившему накануне манкунианцев, порядка 55 миллионов евро.
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«Крылья Советов» хотят подписать хавбека «Чертаново» Зиньковского

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Игроки «Томи» решили расторгнуть контракты в одностороннем порядке

Согласно информации источника, несколько футболистов "Томи" решили подать заявления в Палату по разрешению споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом.
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Деян Ловрен: «Надеюсь, нам удастся пройти весь сезон без поражений»

Защитник Деян Ловрен заявил, что «Ливерпуль» может пройти весь сезон АПЛ без поражений.
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Футбол

Миятович объяснил, почему шансы Моуринью возглавить «Реал» высоки

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович объяснил, почему шансы экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вернуться в испанский клуб высоки.
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Кокорин: «Читаю Новый Завет. Буду рад чаще общаться со священником»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признался, что хотел бы чаще видеться со священником.
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«Арсенал» открыт к январской продаже Озила

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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