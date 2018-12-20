Футбол

Глушаков заявил, что хочет возглавить «Спартак»
Vprognoze.ru
09:01

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свое посещения Высшей школы тренеров (ВШТ).
Vprognoze.ru09:01
с чего всё началось

Денис Глушаков: "В будущем хочу возглавить "Спартак"!"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поделился впечатлениями от сдачи экзамена на лицензию УЕФА категории А. С журналистами полузащитник красно-белых стал общаться при условии, что вопросов о скандалах, связанных с ним, не будет.
Спорт-Экспресс05:25

Подробнее о событии

Глушаков рвется к власти. Ови и Сид взялись за старое. В Саранске выступит Медведева v2.0

Спорт-Экспресс10:00

«Хочу в будущем возглавить «Спартак». Глушаков окончил курсы ВШТ и пугает фанатов красно-белых

Eurosport.ru06:57

Глушаков хотел бы возглавить «Спартак»

Газета.Ru06:45

Глушаков: после завершения карьеры буду добиваться успеха на новом поприще

Чемпионат07:37

Глушаков заявил о желании возглавить «Спартак»

РИА Новости06:20

Денис Глушаков: Возглавить «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»? «Спартак», конечно!

Советский спорт06:12

«Хочу возглавить „Спартак“». Как Глушаков сдал экзамен на тренерскую лицензию

Телеканал 360°05:45
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Футбол

«Арсенал» осудил болельщика, бросившего бутылку в Деле Алли

«Арсенал» выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщика, кинувшего бутылку в полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
Обновлено в 11:01
Футбол

Назван самый красивый гол группового этапа ЛЧ

Гол полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота «Тоттенхэма» признан самым красивым в групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона.
Обновлено в 10:45
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол

«ПСЖ» продлил контракт с Ареолой

Ареола оказался в академии «ПСЖ» в 2006 году, а через три года подписал первый профессиональный контракт с клубом.
Обновлено в 09:37
Футбол

«Барселона» может арендовать Мурильо

Обновлено вчера в 11:34
Футбол

Пасси усилил тренерский штаб «Монако»

В качестве игрока Пасси провел более 500 матчей в чемпионате Франции, а в сезоне-1993 / 94 выступал за монегасков. https: / / t.co / 2Na8RY9F7U AS Monaco (@ AS_Monaco) 20 декабря 2018 г. После 17 туров команда Александра Головина занимает лишь 19-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции.
Обновлено в 05:28
Футбол

Игроки «Томи» приступили к разрыву контрактов с клубом

Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем в разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам.
Обновлено в 03:44
Футбол

Кроос и Милинкович-Савич находятся в шорт-листе «Интера»

"Интер" следующим летом намерен основательно укрепить линию полузащиты.
Обновлено в 10:24
Футбол

Березуцкий высмеял сидящих в СИЗО Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:57
Футбол

ФУТБОЛ-Россия осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Россия, которая в 2018 году была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Испании, но не прошла в полуфинал, уступив сборной Хорватии.
Обновлено в 08:51
Футбол

Сульшер прибыл на первую тренировку «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 03:15
Футбол

«Крылья Советов» хотят подписать хавбека «Чертаново» Зиньковского

Обновлено в 07:06
Футбол

Ф. Торрес: «Ювентусу» стоит опасаться «Атлетико»

Если „Атлетико“ сыграет так, как умеет, и подойдёт к игре с должным менталитетом, то „Ювентусу“ стоит опасаться соперника.
Обновлено в 08:27
Футбол

Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»

«Монако» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.
Обновлено в 10:59
Футбол

Вадим Васильев: «„Монако“ должен стать сильнее в сложившейся ситуации»

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что красно-белые должны справиться с трудностями и стать сильнее.
Обновлено в 09:36
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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