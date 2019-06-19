Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»Интерфакс-Спорт 05:44
Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча. В составе сборной России выступал на чемпионате мира-2014, а также чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах. Планировал сыграть на чемпионате мира-2018 в России, однако лишился места в национальной команде.
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