Общество
Глушаков запретил ребенку покидать РоссиюГазета.Ru 02:58
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт". По словам Жорина, футболист написал заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) с просьбой ограничить выезд их ребенка.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
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В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
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B поисках инопланетян: чем занимается проект SETI
Первым на SETI ополчился влиятельный сенатор Уильям Проксмайр, зацикленный на борьбе с разбазариванием народных средств на якобы нелепые научные проекты.
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Политика
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Исследователи нашли связь между раком и водопроводной водой
Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.
Обновлено в 09:25
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Рост выручки на 43% не помог. Square потеряла за квартал $38 млн
Как отчиталась компания Чистая выручка Square выросла в годовом выражении на 43%, до $959 млн.
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
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Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что полузащитник команды Наби Кейта пропустит остаток сезона из-за травмы.
Обновлено в 06:35
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Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что многие болельщики «Реала» хотели бы, чтобы он вернулся в мадридский клуб.
Обновлено в 06:30
Политика
Названа возможная дата инаугурации Зеленского
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Обновлено в 07:44
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В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
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Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией
План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Обновлено в 08:17
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«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»
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«Арсенал» выступил с заявлением относительно болельщиков «Валенсии», которые на первом полуфинале Лиги Европы в Лондоне (3:1) допустили нацистские приветствия и изображали обезьян.
Обновлено в 07:25
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Обновлено в 08:38
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Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
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