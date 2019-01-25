Футбол
Глушаков выставил на продажу семейный домРамблер 04:14
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выставил на продажу дом, в котором жил вместе со своей семьей, передаёт Telegram-канал Mash. Жена футболиста Дарья теперь может остаться без крыши над головой.
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Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Политика
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву в ПАСЕ
Обновлено в 06:27
Происшествия
Минпросвещения взяло на контроль ситуацию со стрельбой у школы
Министерство просвещения России взяло на контроль ситуацию со стрельбой возле школы в Красноярском крае, заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Емельянов.
Обновлено в 06:27
Общество
«Как собакам»: кузбасские школьники показали, чем их кормят в столовой
Кузбасские подростки пожаловались на некачественную еду, которую им дают в школьной столовой.
Обновлено в 03:59
Авто
Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах
Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В башнях комплекса «Москва-Сити» произошло задымление
Обновлено в 05:16
Происшествия
На северо-востоке Китая прогремел взрыв
Один человек погиб в результате взрыва на северо-востоке Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Неизвестные попытались сжечь московского школьника
В конце сентября в Санкт-Петербурге группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла 11-летнего мальчика с ДЦП.
Обновлено в 03:58
Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Общество
Штат работников московского метро вырос до 57 тыс. человек в 2018 году
Штат сотрудников Московского метрополитена в 2018 году увеличился на 7% по сравнению с 2017 годом и составил 57 тыс. человек.
Обновлено в 05:14
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Экономика
В России резко подорожала курица
Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.
Обновлено в 01:48
Единоборства
Емельяненко может сняться с боя с Бейдером
25 января журналист портала Sherdog, освещающего смешанные единоборства, Энтони Уокер сообщил, что Федору Емельяненко, готовящемуся к финалу Гран-при Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера, стало плохо в отеле в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 06:12
Авто
Источники сообщили о возвращении Opel в Россию
Обновлено в 03:51
Спорт
После ЧМ по футболу в России нелегально остались 5,5 тыс. иностранцев
Обновлено в 06:07
Общество
Больше половины россиян считают трудным поиск работы после вуза
Поиск работы после вуза считают трудным около 55% опрошенных россиян, а 20% считают, что трудоустроиться по специальности невозможно.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
На Ставрополье задержали подозреваемых в убийстве женщины-ветерана
В Ставропольском крае задержали троих подозреваемых в убийстве 97-летней женщины — ветерана Великой Отечественной войны, сообщает Следственный комитет в WhatsApp.
Обновлено в 04:55
Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России
Эксперты в очередной раз проанализировали вторичный рынок России по результатам 2018 года и определили 10 самых популярных иномарок.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
СК возбудил дело о взрыве в доме в Балашихе
Обновлено в 05:13
Авто
Ещё не построенный гиперкар Bugatti Divo появился в продаже
Ещё не построенный гиперкар Bugatti Divo был выставлен на продажу в Германии, а точнее сказать продаётся место в очереди для заказа автомобиля, но это и не удивительно, так как всего будет построено 40 экземпляров модели.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Юрий Дудь стал совладельцем Sports.ru
Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал совладельцем портала Sports.ru, следует из данных СПАРК.
Обновлено вчера в 19:37
Технологии
Apple уволила более 200 своих сотрудников
Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Спасенный штурман рассказал о моменте столкновения двух Су-34
Спасенный штурман одного из экипажей самолетов Су-34, столкнувшихся над Японским морем, рассказал о деталях аварии.
Обновлено в 05:46
Гаджеты
Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi Go за 70 долларов
Оценили бюджетный смартфон Redmi Go в 70 долларов.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Экс-советника Трампа Роджера Стоуна задержали во Флориде
Экс-советник Трампа в период предвыборной гонки Роджер Стоун задержан в штате Флорида - минюст США.
Обновлено в 06:30
Авто
В Калининграде начали выпускать седан Kia K900
Производитель пока не озвучивал информацию о ценах на седан и комплектациях.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Сбербанк сообщил о планах соединить новый офис с метро и МЦК
Сбербанк ведет с ОАО «Российские железные дороги» и правительством Москвы переговоры о соединении своего нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити» с метро и Московским центральным кольцом (МЦК).
Обновлено в 01:29
Транспорт
Люблинско-Дмитровская линия метро придет в поселок Северный
Обновлено в 06:29
Политика
Стрелки часов Судного дня оставили на прежней отметке
Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанные с климатом, после анализа новых рисков было решено оставить на прежней отметке — в двух минутах от полуночи.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
В Нальчике неизвестные напали на полицейских
Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный с ножом напал на полицейского.
Обновлено вчера в 12:02