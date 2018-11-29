Футбол

Глушаков вышел на поле в основном составе в матче «Спартак»–«Рапид»
Известия
11:11

Спартак — Рапид
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
20′
27′
Матео Барач
41′
Мануэль Мартич
59′
Максимилиан Хофманн
64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
71′
Денис Глушаков
73′
80′
Мерт Мюльдюр
80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
81′
90′+1′
Филипп Шобесбергер
Полузащитник Денис Глушаков с первых минут вышел на поле в основном составе московского «Спартака» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Рапидом». Футболист будет капитаном в этой игре.
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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