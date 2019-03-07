Футбол

Глушаков выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч 1/2 финала Кубка России с «Уралом»RT на русском 08:30

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на ответный матч полуфинала Кубка России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
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Глушаков выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч 1/2 финала Кубка России с «Уралом»

RT на русском08:30

«Урал» и «Спартак» назвали стартовые составы. Глушаков выведет гостей на поле в роли капитана

Sport24.ru07:50

Стали известны составы на матч «Урал» – «Спартак»

Советский спорт08:08

«Урал» — «Спартак»: стали известны стартовые составы

Чемпионат08:07

Кононов назвал состав «Спартака» на матч Кубка России с «Уралом»

Матч ТВ08:28

«Урал» – «Спартак»: Глушаков в старте гостей

Спорт-Экспресс07:46

«Урал» – «Спартак». Глушаков, Погребняк, Мелкадзе и Селихов в стартовых составах. Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Sports.ru07:29
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Политика

Путин проехал по манежу на лошади из конного патруля полиции

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Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии

Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий.
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Зеленский заявил о возбуждении против него уголовных дел

Кандидат на пост президента Украины и лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский заявил о том, что власти страны готовят против него ряд провокаций, среди которых - возможное возбуждение уголовного дела по факту ДТП 2002 года и установку его предвыборных билбордов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
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Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Политика

Захарова прокомментировала инцидент с российским дипломатом в Чехии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя непропуск сотрудника российского ведомства в Чехию, заявила, что Москва ответит на такие конфронтационные выпады адекватно.
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Транспорт

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Движение транспорта в Москве сильно затруднено, по состоянию на 19:30 мск уровень загруженности дорог в мегаполисе достиг 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
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Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».
Обновлено в 06:23
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Актер Сергей Фролов пожаловался, что его с семьей выселили из квартиры

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В «Газпроме» назвали «полным аутом» случай с газопроводом в Приозерске

Обновлено в 03:51
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве следователя Шишкиной

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Армия и оружие

Минобороны закупит десять вертолетов Ми-26Т2В

Минобороны закупит 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26Т2В, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Разработчик «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию

Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщил, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о краже.
Обновлено в 07:31
Культура

Артистку Александру Стрельченко обнаружили без сознания в Москве

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Происшествия

В Пакистане пассажира сняли с рейса за молитвы о крушении самолета

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В России скорректируют Доктрину продовольственной безопасности

Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков, в том числе из-за санкций, говорится в сообщении аппарата Совета Безопасности РФ.
Обновлено в 06:21
Общество

Елизавета II сделала первый пост в Instagram

Королева Великобритании Елизавета II впервые сделала пост в Instagram.
Обновлено в 08:52
Общество

Путин подписал указ о повышении пособий по уходу за детьми-инвалидами

Владимир Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Обновлено в 06:47
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Основатели «Мужского государства» в Хабаровске получили реальные сроки

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Хоккей

Бузова выступит в Омске, если «Авангард» возьмет Кубок Гагарина

Известная певица, телеведущая и болельщица "Авангарда" Ольга Бузова пообещала выступить с концертом в Омске, если "ястребы" выиграют Кубок Гагарина.
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Политика

В Новороссийске задержали несколько граждан США

В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

Скончался научный руководитель НИИ имени Семашко Олег Щепин

Научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Николая Семашко Олег Щепин скончался в возрасте 86 лет.
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Футбол

Неймар может быть дисквалифицирован после критики судейства

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рискует нарваться на дисквалификацию со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после того, как критически высказался в адрес судейского корпуса матча "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 08:26
Футбол

Головин рассказал об адаптации в «Монако»

Ранее главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением об игре Головина.
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В Дагестане завели дело после массового отравления в детском саду

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Россияне получат налоговый вычет при покупке лекарств

Сегодня, не имея права на льготы, можно оформить налоговый вычет при покупке лекарств, которые входят в перечень так называемого социального налогового вычета.
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Супруга Рогозина объявила о создании фан-клуба «Роскосмоса»

Супруга главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна заявила о создании фан-клуб госкорпорации.
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Мать отказалась от сына из-за недостаточно высоких оценок

Жительница китайского города Лоян отказалась от сына из-за недостаточно высокой оценки за тест.
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Только освободившийся Дацик оскорбил Нурмагомедова

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СК проверяет сведения об избиении первоклашек учителем под Владимиром

Следствие проверяет сведения СМИ об избиении учеников первого класса учителем в одной из школ во Владимирской области.
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Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Георгий Тамазович Джикия
Российский футболист
Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», защитник сборной России.
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