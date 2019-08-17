Футбол

«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»Metaratings вчера в 13:57

Матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» получился скандальным. Дело в том, что на 7-й минуте главный арбитр встречи Алексей Матюнин допустил грубую ошибку, ошибочно удалив капитана гостей Ризвана Уциева.
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«Зенит» в большинстве не сумел обыграть «Ахмат»

Sport24.ruвчера в 13:57

«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России

Спорт-Экспрессвчера в 13:56

«Зенит» — «Ахмат»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

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Глушаков попал в старт «Ахмата» на матч с «Зенитом»

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Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом»

Петербургский дневниквчера в 10:54

«Зенит» – «Ахмат». Ригони и Ерохин сыграют с первых минут

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:24
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«Ливерпуль» повторил клубный рекорд по числу побед подряд в АПЛ

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Жителей Приморья начали эвакуировать после тайфуна

В Приморье начали эвакуировать жителей из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", передает РИА "Новости".
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Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек

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Происшествия

Мужчина чудом выжил после удара молнии

Житель штата Южная Каролина чудом выжил после близкого удара молнии, сообщает телеканал WSOC.
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Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
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Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Гаджеты

Windows Core будет облачной операционной системой

Niels Laute Другой профиль LinkedIn, принадлежащий разработчику из группы Windows Storage Spaces в Microsoft, упоминает свою работу над внедрением технологии Storage Spaces в операционную систему Windows Core.
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Единоборства

Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
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Писали, что средняя зарплата министра в России отличается от средней по стране раз в 15.
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Гаджеты

Китайская SMIC начала рисковую 14-нм печать FinFET, а коммерческую запустит к концу года

Ожидалось, что SMIC начнёт производство 14-нм чипов уже в первой половине 2019 года, но компания несколько отстаёт от графика.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
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Продажи автомобилей на мировой авторынке упали на 5,8%

В прошлом месяце по миру было реализовано 7 млн 296 тыс. новых машин, что на 1,5% меньше.
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Dagens Nyheter (Швеция): мода на здоровый образ жизни прижилась в России (Dagens Nyheter)

В одном парке российской столицы сторонники здорового образа жизни возвели огромный тент, украшенный со всех сторон надписями «Здоровая Москва».
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Шоу-бизнес

Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:28
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На Аляске из-за жары массово гибнет лосось

Обновлено в 03:12
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1 человек погиб и 4 пострадали в ДТП с маршруткой в Тульской области

Обновлено вчера в 11:26
Кино

Российский фильм «Отпуск» получил приз фестиваля в Локарно

Короткометражный фильм «Отпуск» россиянина Антона Сазонова получил приз за лучшую режиссуру в программе «Леопарды завтрашнего дня» 72-го международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).
Обновлено вчера в 22:48
Транспорт

Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова

Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:29
Футбол

Глушаков: пресса сделала из меня изгоя, демона и нехорошего человека

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков, покинувший московский "Спартак" по окончании прошлого сезона, объяснил, почему он окончательно перестал доверять российским средствам массовой информации.
Обновлено в 03:48
Теннис

Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
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На могиле Веры Глаголевой установили памятник

Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
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Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
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В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
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Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»

Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
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