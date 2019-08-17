Футбол
Глушаков выйдет в стартовом составе «Ахмата» против «Зенита»ProstoProSport 10:55
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков появится на поле с первых минут в выездном матче 6-го тура РПЛ против санкт-петербургского «Зенита» в составе «Ахмата» из Грозного, куда он перешел этим летом после разрыва по обоюдному согласию контракта с красно-белыми.
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Армия и оружие
The National Interest рассказал о перспективах ВМФ России
Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно превращается во флот небольших, но обладающих сильной мощью кораблей.
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