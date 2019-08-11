Тренерские штабы грозненского "Ахмата" и московского "Спартака" назвали стартовые составы на очную встречу пятого тура чемпионата России. С первых минут матча на поле появится экс-полузащитник красно-белых Денис Глушаков. Для него эта игра станет первой в нынешнем сезоне.

Глушаков выйдет в стартовом составе «Ахмата» на игру против «Спартака»

Происшествия Пропавшие под Челябинском девушка и ребёнок вышли на связь С 10 августа начались их активные поиски. К поисковым работам подключились и представители Башкирии.

Армия и оружие У российских военных появится своя сотовая связь В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Происшествия В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.

Общество Никита Белых рассказал о работе в колонии Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT рассказал о том, чем занимается в колонии.

Происшествия В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск» Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.

Общество Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.

Кино Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино Больше зрители ни к чему не придрались, признав, что фильм в остальном соответствует атмосфере 1960-х годов на Голливудском бульваре.

Экономика «Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с крещением годовалого ребенка.

Происшествия На Урале нашли свалку уголовных дел Вблизи деревни Шайдурово под Екатеринбургом обнаружена свалка уголовных дел, справок и других документов из полиции.

Политика Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР Бывший украинский президент Пётр Порошенко вновь пришёл на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

Политика Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.

Происшествия В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.

Происшествия Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 43 человек Число погибших из-за супертайфуна "Лекима", который обрушился в субботу на восток Китая, увеличилось до 43, еще 17 человек числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.

Происшествия В Испании автомобиль врезался в террасу бара По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.

Происшествия Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Политика В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Общество На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут На побережье реки, вдоль которой проходит один из наиболее популярных туристических маршрутов «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников — до 70 особей.

Теннис Серена Уильямс снялась с финала турнира в Торонто Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в финальном матче на турнире в Торонто против представительницы Канады Бьянки Андрееску.

Политика Во Франции потребовали долги царской России Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.