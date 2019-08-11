«Ахмат» принимает «Спартак» в матче 5-го тура РПЛ. Полузащитник хозяев Денис Глушаков впервые вышел на поле в стартовом составе грозненского клуба. В прошлом туре футболист дебютировал за «Ахмат», выйдя на замену.

Глушаков впервые вышел в старте «Ахмата» в матче со «Спартаком»

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