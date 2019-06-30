Футбол

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»Чемпионат 15:22

32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком». За московский клуб хавбек выступал с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Видео дня: Глушаков танцует лезгинку на тренировке «Ахмата»

Советский спорт14:54

Глушаков станцевал лезгинку. И это - в первый же день в «Ахмате»

Спорт-Экспресс15:07

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»

Чемпионат15:22

Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата» (ВИДЕО)

ProstoProSport15:02

Денис Глушаков станцевал перед первой тренировкой в «Ахмате»

Спорт день за днем14:49

Глушаков попытался станцевать лезгинку перед первой тренировкой в «Ахмате»

Sports.ru15:25

Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»

Sport24.ru14:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Гаджеты

Япония ограничит экспорт сырья для полупроводников в Южную Корею — СМИ

Правительство Японии планирует ограничить поставки в Южную Корею химических материалов, использующихся в полупроводниковой промышленности.
Обновлено в 08:45
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена

Обновлено в 13:56
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДР

Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:24
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире

Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы

Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено в 14:50
Космос

Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве

Обновлено в 11:12
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Энергетика

Страны ОПЕК+ выполнили соглашение по сокращению добычи на 163%

Страны ОПЕК+ в мае выполнили свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Обновлено в 10:42
Кино

Кевин Костнер: Принцесса Диана могла сняться в «Телохранителе-2»

Американский актер Кевин Костнер рассказал о желании принцессы Дианы сняться в продолжении знаменитого фильма «Телохранитель», пишет People.
Обновлено вчера в 21:10
Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе Луиша

Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза

В Ростове-на-Дону суд арестовал бывшую супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата по уголовному делу о вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 10:10
Общество

В киевском университете нашли шпаргалку длиной почти 2 м

Студент исторического факультета университета КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве сделал шпаргалку длиной 180 см. Это ему потребовалось, чтобы успешно сдать экзамен по «Новой истории Европы и Америки 1861–1911 годов».
Обновлено в 13:53
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан

Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.
Обновлено в 14:48
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Транспорт

В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры

Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
Обновлено в 10:38
Баскетбол

Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

Обновлено в 15:37
Происшествия

На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона

Обновлено в 15:12
Хоккей

«Даллас» выкупил контракт Ничушкина

Ранее сообщалось, что "Даллас" выставил Ничушкина на драфт отказов, чтобы выкупить контракт хоккеиста.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Совершено покушение на кортеж министра, есть погибшие

Обновлено в 13:36
Общество

«В наш дом пришла беда». Митинг против утилизации отходов в Марадыково

Обновлено в 10:55
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Общество

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 06:14
Единоборства

Путин встал во время исполнения украинского гимна в Минске

Обновлено в 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное