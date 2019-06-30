Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»Чемпионат вчера в 15:22

В команде нормальная, дружеская атмосфера. С некоторыми футболистами в сборной играл, некоторых знал по выступлениям за разные клубы. В принципе, нормально встретили. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе.

32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком». За московский клуб хавбек выступал с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.

Спорт день за днем

Спорт IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.

Политика Белый дом ждет от Китая масштабных закупок американской агропродукции США ждут от Китая масштабных закупок американской сельскохозпродукции после возобновления торговых переговоров, заявил главный советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу.

Политика Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Космос SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.

Политика «Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.

Экономика В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.

Происшествия При крушении самолета в Техасе погибли десять человек На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.

Политика Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики» Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.

Наука Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.

Политика Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Происшествия В Кузнецке тушат крупный пожар на мебельной фабрике В понедельник, 1 июля, произошел крупный пожар на мебельной фабрике «Галина».

Кино Netflix экранизирует «Песочного человека» Нила Геймана Потоковый сервис Netflix снимет многосерийную экранизацию культового комикса Нила Геймана «Песочный человек».

Транспорт В Екатеринбурге откроют Макаровский мост В понедельник, 1 июля, в Екатеринбурге будет открыто движение по Макаровскому мосту.

Экономика В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4% Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.

Футбол «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Малкома Нападающий «Барселоны» Малком входит в сферу интересов двух клубов АПЛ — лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма».

Происшествия В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.

Общество В красноярском Канске из-за паводка введен режим ЧС В городе Канске Красноярского края из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Культура Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 1 по 7 июля Первый канал, 7 июля, 18:30 Все лучшее - детям НТВ покажет телевизионную версию первой Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей "ТЭФИ-KIDS".